التضامن تفتتح فعاليات معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" بالجونة
نقيب الصحفيين ناعيا داود عبد السيد : رحل فيلسوف السينما
10 نصائح ذهبية لصيانة السيارة قد توفر عليك عناء الذهاب إلى الميكانيكي
تقديرا لجهوده.. وزير الصحة يكرم مسئول ملف الصحة بـ صدى البلد
سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم
تايوان: سكان منطقة تايبيه يشعرون بهزة أرضية بقوة 6.7 درجة
باحث: نتنياهو يوظف «الورقة الإيرانية» لتحقيق مكاسب انتخابية
وزير الصحة: خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.41 مبكرا عن المستهدف 2027
علي حسن: تتميز هذه الجولة من الانتخابات بقوة إزالة السلبيات
رمضان 2026.. عصام عمر وباسم سمرة من كواليس مسلسل عين سحرية
حبس مها الصغير شهرا وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة سرقة لوحات فنية
ليفربول يتقدم على وولفرهامبتون بثنائية في الشوط الأول بالبريميرليج
حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين في قضية الدارك ويب لـ جلسة 24 يناير

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة
إسلام دياب

قررت محكمة الجنايات أمن الدولة المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي والمستشار وائل مكرم، تأجيل المتهمين في قضية فتى الدارك ويب  لجلسة ٢٤ يناير.

 ومن المقرر لهذه الجلسة، الاستماع لشهادة شاهدي الإثبات الثاني والثالث ولضم صورة من التقرير النفسي الخاص بالمتهم الأول المودع بالقضية ٩٨٠٠ جنايات أول شبرا الخيمة وللاستعداد المرافعة كطلب الدفاع.

قضية فتى الدارك ويب

وكانت المحكمة قد قررت بالجلسة السابقة ضم الجنايتين رقم ٢٠٧٩٤ لسنة ٢٠٢٤ ، ورقم ٢٠٨٠١ لسنة ٢٠٢٤ جنايات أول شبرا الخيمة للجناية رقم ٢٠٧٩٣ لسنة ٢٠٢٤ جنايات أول شبرا الخيمة وذلك للإرتباط فيما بينهم ولوحدة المشروع الإجرامي وقيام المصاحبة الزمنية تحت تأثير صورة إجرامية واحدة ليتم نظرهم معاً ، وحددت جلسة اليوم لنظرهم معا ولفض الأحراز وكلفت النيابة العامة بتجهيز المساعدات الفنية اللازمة لعرض مقاطع الفيديو محل الأحراز .

كما كلفت النيابة العامة باستدعاء الخبير الاجتماعي لبحث حالة المتهم الأول ومناقشته وإعداد التقرير اللازم لحالته وتقديمه للمحكمة.

محكمة الجنايات أمن الدولة مجمع محاكم وادي النطرون فتى الدارك ويب

