حجز محاكمة المتهمة بدهس جنى طالبة التجمع للحكم

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، حجز محاكمة المتهمة بدهس جنى طالبة التجمع في القاهرة الجديدة لجلسة 8 يناير للحكم.

وقال محامي المتهمة أمام محكمة الجنح إن موكتله لم تتجاوز السرعة أثناء ارتكاب الحادث. بينما طالب عبد العزيز عز الدين، محامي جنى طالبة التجمع، بتوقيع أقصى عقوبة، كما طالب بالادعاء المدني 101، مع الانضمام إلى النيابة العامة فيما قررته بمواد الاتهام.

وفي تصريحات سابقة، قال المحامي عبد العزيز عز الدين، محامي جنى طالبة التجمع، إنه سوف يتقدم بطلب لتعديل القيد والوصف في واقعة وفاة موكلته طالبة التجمع.

وأوضح محامي طالبة التجمع، أن الواقعة تمت إحالتها إلى محكمة الجنح، وسوف نحاول تعديل القيد والوصف لإعادة التحقيق في الواقعة وإحالتها إلى محكمة الجنايات.

وكانت جهات التحقيق، بالقاهرة الجديدة قررت إحالة المتهمة بدهس طالبة التجمع إلى محكمة الجنح، وتحديد جلسة 25 ديسمبر للمحاكمة.

وأكدت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ما نشره موقع صدى البلد عن حادث دهس طالبة بمنطقة التجمع في القاهرة الجديدة.

أشارت تحريات الأجهزة الأمنية التي باشرتها أجهزة الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إلى أن الحادث قتل خطأ، ولا علاقة له بأي خلافات سابقة بين المجني عليها والمتهمة.

وأضافت تحريات أجهزة أمن القاهرة، أنه في أثناء خروج الطالبة من المدرسة وعبورها الطريق؛ اصطدمت بها السيدة فجأة، مما نتج عنه إصابتها، ثم وفاتها قبل وصولها المستشفى.

فيما تباشر النيابة العامة في القاهرة التحقيقات للوقوف على مدى سرعة السيارة وقت الحادث، وتفريغ كاميرات المراقبة؛ بعدما استمعت لأقوال زميلة الطالبة جنى، والمتهمة، واللتان جاءت أقوالهما مؤكدة عدم وجود خلافات بين المتهمة والمجني عليها.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة في القاهرة، أنه في أثناء سير المتهمة بسيارتها على الطريق بالقرب من المدرسة؛ عبرت الفتاة الطريق أمامها، مما نتج عنه اصطدامها بها من الجهة اليسرى للسيارة، وسقوطها على الأرض، ثم وفاتها قبل وصولها المستشفى.