البنك المركزي يشرح أسباب تخفيض سعر الفائدة 1%
الجيش السوداني يفتح طريق الشرق لمدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان
محمد صلاح يحتفل بالكريسماس بصورة لبناته في أجواء عائلية
ترامب يشارك في مكالمات تتبع سانتا مع NORAD ويمزج أجواء العيد برسائل سياسية
تشكيل شباب بيراميدز في مواجهة الإسماعيلي بكأس العاصمة
أشرف فايق يكشف حقيقة استغاثة محيى إسماعيل من داخل العناية المركزة |خاص
بعد خفض سعر الفائدة.. الذهب يختتم 2025 بمكاسب تاريخية 70٪
وداعا لـ اسمك القديم.. جوجل تحضر مفاجأة لملايين حسابات Gmail
ضبط أسلحة وذخائر.. سوريا تعلن تفكيك خلية لتنظيم داعـ ش في حلب
أسماء الفائزين لـ حزب الجبهة الوطنية بعد جولة الإعادة للمرحلة الثانية لمجلس النواب 2025
بعد قرار البنك المركزي خفض الفائدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن
محمد صلاح ثاني أفضل لاعب في تاريخ ليفربول بعصر البريميرليج خلف جيرارد
حوادث

محامي طالبة التجمع في حادث الدهس يطالب بتوقيع أقصى عقوبة.. ودفاع المتهمة: موكلتي لم تتجاوز السرعة

رامي المهدي

استمعت محكمة جنح القاهرة الجديدة، إلى مرافعة دفاع المتهمة بدهس جنى طالبة التجمع في القاهرة الجديدة.


 

وقال محامي المتهمة أمام محكمة الجنح أن موكله لم تتجاوز السرعة أثناء ارتكاب الحادث.


 

بينما طالب عبد العزيز عز الدين، محامي جنى طالبة التجمع، توقيع أقصى عقوبة، كما طالب بالادعاء المدني 101، مع الانضمام إلى النيابة العامة فيما قررته بمواد الاتهام.


 

وفي تصريحات سابقة، قال المحامي عبد العزيز عز الدين، محامي جنى طالبة التجمغ، أنه سوف يتقدم بطلب لتعديل القيد والوصف في واقعة وفاة موكلته طالبة التجمع.


 

وأوضح محامي طالبة التجمع، أن الواقعة تم إحالتها  إلى محكمة الجنح، وسوف نحاول تعديل القيد والوصف لإعادة التحقيق في الواقعة وإحالتها إلى محكمة الجنايات.


 

قررت جهات التحقيق، بالقاهرة الجديدة إحالة المتهمة بدهس طالبة التجمع إلى محكمة الجنح، وتحديد جلسة 25 ديسمبر للمحاكمة.


 

أكدت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ما نشره موقع صدى البلد عن حادث دهس طالبة بمنطقة التجمع في القاهرة الجديدة.


 

القصة الكاملة لـ دهس الطالبة جنى أمام مدرستها والتحريات تكشف مفاجأة

أشارت تحريات الأجهزة الأمنية التي باشرتها أجهزة الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إلى أن الحادث قتل خطأ، ولا علاقة بأي خلافات سابقة بين المجني عليها والمتهمة.


 

وأضافت تحريات أجهزة أمن القاهرة، أنه في أثناء خروج الطالبة من المدرسة وعبورها الطريق؛ اصطدمت بها السيدة فجأة، مما نتج عنه إصابتها، ثم وفاتها قبل وصولها المستشفى.


 

فيما تباشر النيابة العامة في القاهرة التحقيقات للوقوف على مدى سرعة السيارة وقت الحادث، وتفريغ كاميرات المراقبة؛ بعدما استمعت لأقوال زميلة الطالبة جنى، والمتهمة، واللتان جاءت أقوالهما مؤكدة عدم وجود خلافات بين المتهمة والمجني عليها.


 

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة في القاهرة، أنه في أثناء سير المتهمة بسيارتها على الطريق بالقرب من المدرسة؛ عبرت الفتاة الطريق أمامها، مما نتج عنه اصطدامها بها من الجهة اليسرى للسيارة، وسقوطها على الأرض، ثم وفاتها قبل وصولها المستشفى.

