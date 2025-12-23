قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة: 117 مليار جنيه تكلفة المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل للمحافظات
سيراميك كليوباترا يتأهل لدور الـ 16بكأس مصر بثنائية في أبوقير
رسميا الآن.. تحرك أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك
إعلام عبري: ضغوط أمريكية تدفع إسرائيل للتراجع عن تصريحات الاستيطان في غزة
ما أيام صيام شهر رجب التي كان الرسول يحرص عليها؟.. اعرف سُنة النبي
الصليب الأحمر: مستشفيات قطاع غزة تحت ضغط كبير .. وخيام النازحين متهالكة
فصل الخدمات عن المنطقة.. إخلاء العقارات المجاورة لعقار إمبابة المنهار
الخطيب يبحث إنشاء مصنع منسوجات تركي جديد باستثمارات 70 مليون دولار
لجنة القطاع التجاري تعلن قرب تطبيق لائحة موحدة بكليات التجارة والتخرج 3 سنوات
استمرار البحث عن مفقود أسفل أنقاض منزلين منهارين بأسيوط
ناقش ملف الأرض..تفاصيل زيارة وزير الرياضة لـ نادي الزمالك
محامي سارة خليفة يطالب باستدعاء كبير الأطباء الشرعيين في قضية تصنيع المخدرات
حوادث

إحالة المتهمة بدهس طالبة التجمع لمحكمة الجنح .. وتحديد جلسة لنظر المحاكمة

الطالبة جنى
الطالبة جنى
رامي المهدي

قررت جهات التحقيق إحالة المتهمة بدهس طالبة التجمع إلى محكمة الجنح، وتحديد جلسة 25 ديسمبر للمحاكمة.

أكدت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ما نشره موقع صدى البلد عن حادث دهس طالبة بمنطقة التجمع في القاهرة الجديدة.

أشارت تحريات الأجهزة الأمنية التي باشرتها أجهزة الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إلى أن الحادث قتل خطأ، ولا علاقة بأي خلافات سابقة بين المجني عليها والمتهمة.

وأضافت تحريات أجهزة أمن القاهرة، أنه في أثناء خروج الطالبة من المدرسة وعبورها الطريق؛ اصطدمت بها السيدة فجأة، مما نتج عنه إصابتها، ثم وفاتها قبل وصولها المستشفى.

فيما تباشر النيابة العامة في القاهرة التحقيقات للوقوف على مدى سرعة السيارة وقت الحادث، وتفريغ كاميرات المراقبة؛ بعدما استمعت لأقوال زميلة الطالبة جنى، والمتهمة، واللتان جاءت أقوالهما مؤكدة عدم وجود خلافات بين المتهمة والمجني عليها.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة في القاهرة، أنه في أثناء سير المتهمة بسيارتها على الطريق بالقرب من المدرسة؛ عبرت الفتاة الطريق أمامها، مما نتج عنه اصطدامها بها من الجهة اليسرى للسيارة، وسقوطها على الأرض، ثم وفاتها قبل وصولها المستشفى.

طالبة التجمع محكمة الجنح الأجهزة الأمنية اخبار الحوادث

