رياضة

الزمالك يسابق الزمن لتجهيز آدم كايد قبل مواجهة زيسكو بالكونفدرالية

ملك موسى

يجري الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاولات مكثفة في الفترة الحالية لتجهيز الفلسطيني آدم كايد لاعب الفريق للمشاركة في التدريبات خلال فترة توقف الدوري الحالية.

وأكد مصدر بالزمالك أن اللاعب يخوض المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له في ظل إصابته في عضلة السمانة، ما تسبب في غيابه عن الفريق في بطولة السوبر المحلي.

وكان الجهاز الفني منح اللاعبين راحة لمدة ثلاثة أيام بعد عودة البعثة من الإمارات عقب خسارة السوبر المحلي.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الجمعة المقبل، استعدادًا للقاء زيسكو الزامبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري على إستاد القاهرة الدولي.

أرسل نادي الزمالك شكوى رسمية للجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، ضد أحمد مصطفى "زيزو" لاعب النادي الأهلي.

يأتي ذلك بسبب التصرف الذي صدر من اللاعب أثناء مراسم التتويج عقب نهائي كأس السوبر المحلي، وعدم مصافحته للمهندس هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأبيض في السوبر.

واستند نادي الزمالك في شكواه على لائحة لجنة الانضباط التي تؤكد على اللاعبين أهمية الاحترام والالتزام بالمعايير الموضوعة والروح الرياضية.

وتنص المادة 6/6 من لائحة الانضباط والأخلاق الصادرة من لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، على فرض عقوبات على من يتعرض بالإساءة إلى الاتحاد أو المجلس أو اللجنة أو الجهة المنظمة أو المسؤولين أو عناصر اللعبة.

وطالب الزمالك في شكواه بتوقيع العقوبات اللازمة على اللاعب طبقًا للائحة. 

وأخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم"كاف" مسؤولي نادي الزمالك بموعد مباراتي الفريق الأول لكرة القدم أمام زيسكو يونايتد الزامبي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولتين الأولى والثانية لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقرر أن يلتقي الزمالك مع زيسكو الزامبي يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على إستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً في إطار منافسات الجولة الأولى.

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات، في تمام الثالثة عصر يوم السبت الموافق 29 نوفمبر الجاري على إستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

