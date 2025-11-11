رابطة الأندية ترضخ لـ مطالب الأهلي في الدوري| إيه القصة؟

فجر مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة مفاجأة من العيار الثقيل حول طلب النادي الأهلي تأجيل مباراة الإسماعيلي المقرر إقامتها فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.



قال المصدر أن رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب وافقت على تأجيل مباراة الأهلي والإسماعيلي في بطولة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها في الجولة الرابعة عشر يوم 25 نوفمبر الجاري.



وكان النادي الأهلي قد طلب تأجيل المباراة مع الإسماعيلي بسبب ضيق الوقت مع مباراة الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا والتي ستقام في المغرب يوم 28 نوفمبر.



وأشار المصدر إلي أن رابطة الأندية المصرية المحترفة وافقت على تأجيل مباراة المارد الأحمر أمام نظيره فريق الإسماعيلي في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز بشرط إقامتها يوم 10 فبراير المقبل.



شدد على أن رابطة الأندية المصرية المحترفة أخطرت النادي الأهلي بأن الموعد الجديد سيكون بين الجولتين الخامسة والسادسة بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا وسيكون هناك ضيق في الوقت أيضًا ولكن وقتها لن يتم تأجيل المباراة لموعد آخر.





تأجيل مباراة الأهلي والإسماعيلي بـ الدوري

وجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب طلبًا إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة بسبب موعد مباراة الإسماعيلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.



وطالبت إدارة النادي الأهلي رابطة الأندية المحترفة تأجيل مباراة الإسماعيلي في الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري المقرر لها يوم 25 نوفمبر الجاري على ستاد برج العرب بالإسكندرية.



وجاء طلب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بسبب ضيق الوقت بين موعد مباراة سموحة فى الدوري الممتاز وبين مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي في المغرب في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها يوم 28 نوفمبر الحالي.