إبراهيم فايق: الشناوي يستحق كل كلمة إشادة النهاردة

أشاد الإعلامي إبراهيم فايق بـ أداء اللاعب محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر في مباراة منتخب مصر أمام منتخب جنوب إفريقيا في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

إبراهيم فايق يشيد بـ محمد الشناوي

وكتب إبراهيم فايق، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “الشناوي يستحق كل كلمة إشادة النهاردة.. ناس فتحت حلقات كاملة تشكك فيه وفي إمكانياته.. النهاردة رَدّ بأدائه”.

وأضاف: :إنك تنتقد الشناوي لما يغلط؛ طبيعي.. إنك تناقش إن محمد الشناوي أو شوبير يلعبوا× برضه طبيعي.. لكن اللي مش طبيعي إنك تهد لعيب وتفرمه وسط البطولة!.. نجم المباراة يا شناوي".

محمد الشناوي

أكد محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر، أن الحفاظ على التركيز كان العامل الأهم في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط أمام جنوب أفريقيا، مشيرًا إلى أن الأهم من الانتصار هو ضمان التأهل إلى الدور التالي مع تصدر المجموعة، رغم صعوبة المباراة والظروف التي واجهها المنتخب خلال اللقاء.

وأوضح الشناوي أن المنتخب تعامل بذكاء مع مجريات المباراة، خاصة بعد التعرض لحالة طرد، مؤكدًا أن اللاعبين نجحوا في السيطرة على الأمور داخل الملعب، رغم الخطورة الكبيرة لهجمات منتخب جنوب إفريقيا، مشددًا على أن الروح الجماعية والانضباط كانا مفتاح الخروج بالفوز.

جائزة رجل المباراة

تحدث قائد الفراعنة عن حصوله على جائزة أفضل لاعب في المباراة، مؤكدًا أن الجائزة لا تخصه بمفرده، بل تعود لكل عناصر المنتخب، موضحًا أن الفريق يضم 28 لاعبًا يعملون بروح واحدة، وأن النجاح لا يُنسب لفرد بعينه، بل لمنظومة كاملة متكاتفة داخل وخارج الملعب.

احترام الآراء النقدية

أشار الشناوي إلى احترامه الكامل لكل الآراء النقدية، مؤكدًا أن تركيزه الأساسي ينصب على العمل داخل الملعب وخدمة المنتخب الوطني خلال مشواره في البطولة، بعيدًا عن أي ضغوط خارجية؛ لأن الهدف الأسمى هو تحقيق نتائج إيجابية باسم مصر.

وتطرق حارس المنتخب إلى العلاقة بين حراس المرمى، مؤكدًا أن الجميع يعمل كفريق واحد، سواء كان هو أو شوبير أو صبحي، موضحًا أن اللعب باسم مصر يفرض على الجميع دعم أي لاعب يشارك داخل الملعب دون تفرقة؛ لأن المصلحة العامة هي الأساس.

واختتم محمد الشناوي تصريحاته بالتأكيد أن أي لاعب كان يمكنه الظهور بنفس المستوى أو أفضل، مشددًا على أن اسم مصر أكبر من أي فرد، وأن اللاعبين يخوضون المباريات من أجل إسعاد 120 مليون مصري ينتظرون الفرحة من منتخبهم الوطني.