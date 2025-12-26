قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد فوز مصر على جنوب إفريقيا.. صفحة اتحاد الكرة: ممنوع المرور
دولة التلاوة.. عمر علي يتألق واستكمال ماهر وحسن وخروج محمد أبو العلا
السيطرة علي حريق في أحد الاكشاك بجوار محطة قطارات رمسيس | صور
توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 مهنيا وصحيا وعاطفيا
كنز في أعماق البحر.. قصة أكبر منجم ذهب بحري في آسيا
صلاح يتجاوز أحمد حسن ويقترب من العميد بقائمة هدافي مصر التاريخيين بأمم أفريقيا
التعادل 1-1 يحسم مواجهة المغرب ومالي بكأس الأمم الإفريقية
مانشستر يونايتد يفوز على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي
سعر أقل عيار ذهب اليوم 27-12-2025
زاهي حواس عن مصادر وسيم السيسي: مكانها مزبلة التاريخ.. فيديو
إديته كل حياتي.. عمرو مصطفى يدخل في نوبة بكاء بسبب عمرو دياب
نجوم حلقة الجمعة من برنامج دولة التلاوة في ضيافة وزير الأوقاف |شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم فايق: الشناوي يستحق كل كلمة إشادة النهاردة

الشناوي
الشناوي
باسنتي ناجي

أشاد الإعلامي إبراهيم فايق بـ أداء اللاعب محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر في مباراة منتخب مصر أمام منتخب جنوب إفريقيا في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

إبراهيم فايق يشيد بـ محمد الشناوي

وكتب إبراهيم فايق، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “الشناوي يستحق كل كلمة إشادة النهاردة.. ناس فتحت حلقات كاملة تشكك فيه وفي إمكانياته.. النهاردة رَدّ بأدائه”.

وأضاف: :إنك تنتقد الشناوي لما يغلط؛ طبيعي.. إنك تناقش إن محمد الشناوي أو شوبير يلعبوا× برضه طبيعي.. لكن اللي مش طبيعي إنك تهد لعيب وتفرمه وسط البطولة!.. نجم المباراة يا شناوي".

محمد الشناوي

أكد محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر، أن الحفاظ على التركيز كان العامل الأهم في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط أمام جنوب أفريقيا، مشيرًا إلى أن الأهم من الانتصار هو ضمان التأهل إلى الدور التالي مع تصدر المجموعة، رغم صعوبة المباراة والظروف التي واجهها المنتخب خلال اللقاء.

وأوضح الشناوي أن المنتخب تعامل بذكاء مع مجريات المباراة، خاصة بعد التعرض لحالة طرد، مؤكدًا أن اللاعبين نجحوا في السيطرة على الأمور داخل الملعب، رغم الخطورة الكبيرة لهجمات منتخب جنوب إفريقيا، مشددًا على أن الروح الجماعية والانضباط كانا مفتاح الخروج بالفوز.

جائزة رجل المباراة

تحدث قائد الفراعنة عن حصوله على جائزة أفضل لاعب في المباراة، مؤكدًا أن الجائزة لا تخصه بمفرده، بل تعود لكل عناصر المنتخب، موضحًا أن الفريق يضم 28 لاعبًا يعملون بروح واحدة، وأن النجاح لا يُنسب لفرد بعينه، بل لمنظومة كاملة متكاتفة داخل وخارج الملعب.

احترام الآراء النقدية

أشار الشناوي إلى احترامه الكامل لكل الآراء النقدية، مؤكدًا أن تركيزه الأساسي ينصب على العمل داخل الملعب وخدمة المنتخب الوطني خلال مشواره في البطولة، بعيدًا عن أي ضغوط خارجية؛ لأن الهدف الأسمى هو تحقيق نتائج إيجابية باسم مصر.

وتطرق حارس المنتخب إلى العلاقة بين حراس المرمى، مؤكدًا أن الجميع يعمل كفريق واحد، سواء كان هو أو شوبير أو صبحي، موضحًا أن اللعب باسم مصر يفرض على الجميع دعم أي لاعب يشارك داخل الملعب دون تفرقة؛ لأن المصلحة العامة هي الأساس.

واختتم محمد الشناوي تصريحاته بالتأكيد أن أي لاعب كان يمكنه الظهور بنفس المستوى أو أفضل، مشددًا على أن اسم مصر أكبر من أي فرد، وأن اللاعبين يخوضون المباريات من أجل إسعاد 120 مليون مصري ينتظرون الفرحة من منتخبهم الوطني.

الشناوي الاهلي ابراهيم فايق منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

إزاي تتفرج عليه.. ماتش المنتخب المصري اليوم الجمعة بالمجان وعلي قناة مفتوحة

مباراة مصر وجنوب افريقيا

اضبط ترددك.. قنوات مجانية لنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في الكان 2025

وزير الداخلية السعودي

أول إجراء من وزير الداخلية السعودي بعد حادث المسجد الحرام

المتهمين

عرض شقته للإيجار وقتلوه جواها .. جريمة مثيرة في مدينة نصر

فرحة رضا

وضعت في ثلاجة الموتي بالخطأ.. ماساة فتاة أصيبت في حادث الطريق الصحراوي

رحمة محسن مع طليقها قبل الانفصال

القصة الكاملة لحبس طليق رحمة محسن ولغز حبيبته السابقة التي قادته للكلبش

منتخب مصر

ليست واحدة.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

الإيجار القديم

بعد واقعة محاولة طرد شقيق عبد الناصر.. موعد انتهاء عقود الإيجار القديم

ترشيحاتنا

الهلال الاحمر

بمشاركة 60 ألف متسابق.. فرق طوارئ الهلال الأحمر تنتشر للتأمين الطبي لماراثون زايد الخيري

جانب من الفاعليات

قاعة الاحتفالات الكبري بجامعة القاهرة تحتضن فعاليات شهر التطوع للتحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي

نقابة الصحفيين

التنمية المحلية تعتذر لـ هبة صبيح.. والحريات تطالب محافظة بورسعيد بمحاسبة المتجاوزين

بالصور

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 ..ركز على إدارة الوقت بحكمة

ركز على إدارة الوقت بحكمة
ركز على إدارة الوقت بحكمة
ركز على إدارة الوقت بحكمة

برج الثور حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025.. خصص وقتًا للتأمل أو المشي

برج الثور
برج الثور
برج الثور

برج الحمل حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025.. استخدم حدسك للتصرف بحكمة

برج الحمل حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 مهنيا وصحيا وعاطفيا

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي
توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي
توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

فيديو

البرنس

من المستشفى إلى الشارع| شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. وشهود يكشفون التفاصيل

ياسمينا العبد

ياسمينا العبد: ميدتيرم أصعب أدواري لهذا السبب.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد