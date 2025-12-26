قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

الشوط الأول.. المغرب يتقدم على مالي بهدف نظيف بكأس الأمم الأفريقية

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
حمزة شعيب

انتهت أحداث الشوط الاول من مواجهة منتخب المغرب ومنتخب مالي بتقدم أسود الأطلس بهدف نظيف، في إطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات في بطولة أمم افريقيا والمقامة على ملعب "مولاي عبد الله".

سجل هدف منتخب المغرب إبراهيم دياز من ركلة جزاء في الدقيقة 45+5 بعد أن احتسبها حكم اللقاء بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وشهد الشوط الأول سيطرة من جانب منتخب المغرب على مجريات اللقاء وأهدر أكثر من فرصة محققة للتهديف ولكن تألق حارس منتخب مالي حال دون ذلك.

تشكيل المنتخبين

أعلن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب عن تشكيل فريقه لمواجهة مالي في المباراة المقامة الآن، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات في بطولة امم افريقيا والمقامة علي ملعب "مولاي عبد الله".

تشكيل المغرب ضد مالي

وجاء تشكيل المغرب ضد مالي كالتالي :
ياسين بونو – الياميق – مزراوي – امرابط – اكرد – اوناحي – لعيوني – صلاح الدين – براهيم دياز – الكعبي – صيباري.

فيما جاء تشكيل مالي كالتالي:

ضم تشكيل مالي اللاعب أليو ديانج لاعب الأهلي المصري، وجاء التشكيل كالتالي:

تشكيل مالي ضد المغرب

المغرب ضد مالي في كأس أمم أفريقيا 2025

وكان “أسود الأطلس” بدأوا مشوارهم في البطولة بشكل مثالي، بعد الفوز المستحق 2-0 على منتخب جزر القمر في المباراة الافتتاحية التي أقيمت يوم الأحد الماضي، ليتصدروا ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، ويواصلوا حلمهم بالفوز بالكأس للمرة الثانية في تاريخهم بعد تتويجهم الأول عام 1976 في إثيوبيا.

في المقابل، يتقاسم منتخب مالي، الساعي للتتويج باللقب لأول مرة في تاريخه، المركز الثاني في ترتيب المجموعة حالياً مع نظيره الزامبي برصيد نقطة واحدة لكل منهما، عقب تعادلهما 1-1 في الجولة الأولى، يوم الإثنين الماضي.

منتخب المغرب المغرب منتخب مالي بطولة امم افريقيا

ركز على إدارة الوقت بحكمة
برج الثور
برج الحمل حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي
