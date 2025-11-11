قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

رابطة الأندية فى ورطة .. بطولات الكاف تربك مسابقة الدوري | إيه الحكاية

الأهلي والزمالك وبيراميدز
يسري غازي

تواجه رابطة الأندية المصرية برئاسة أحمد دياب ورطة حقيقية في الدوري الممتاز نظرا لـ الإرتباطات الرسمية لفرق الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري فى بطوبتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.
 
وترتبط الفرق الأربعة النادي الاهلي والزمالك وبيراميدز والمصري بخوض مباراة فى بطولة الدوري الممتاز فى ظل انشغالها بـ إرتباطات رسمية فى البطولات الخاضعة تحت عباءة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف.
 

وطالبت أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري بتأجيل مبارياتها فى الدوري الممتاز نظرا لضيق الوقت فى ظل الإرتباط بخوض مباريات في دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.

تأجيل مباراة الأهلي والإسماعيلي بـ الدوري
وجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب طلبًا إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة بسبب موعد مباراة الإسماعيلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.
 
وطالبت إدارة النادي الأهلي رابطة الأندية المحترفة تأجيل مباراة الإسماعيلي في الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري المقرر لها يوم 25 نوفمبر الجاري على ستاد برج العرب بالإسكندرية.
 
وجاء طلب الأهلي بسبب ضيق الوقت بين موعد مباراة سموحة فى الدوري الممتاز وبين مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي في المغرب في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها يوم 28 نوفمبر الحالي.
 

الزمالك يطالب بتأجيل مباراة سموحة بـ الدوري
خاطب مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب رابطة الأندية المصرية المحترفة، من أجل تأجيل مباراة سموحة في بطولة الدوري المصري الممتاز بسبب إرتباطات الفارس الأبيض في بطولة الكونفدرالية.
 
ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره سموحة في بطولة الدوري يوم 26 نوفمبر الجاري، بينما تقام مباراة كايزر تشيفز خارج مصر في جنوب إفريقيا يوم 29 نوفمبر.


طلب مسئولو نادي الزمالك تأجيل مباراة سموحة في الدوري الممتاز بسبب ضيق الوقت بين مباراة سموحة ومباراة كايزر تشيفز في إطار منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.
 

تأجيل مباراة المصري ووادي دجلة 
استقرت رابطة الأندية المصرية برئاسة أحمد دياب على تأجيل مباراة المصري البورسعيدي ونظيره وادي دجلة فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز إلي إشعار آخر.


وكانت رابطة الأندية المصرية برئاسة أحمد دياب حددت موعدا لإقامة مباراة المصري ووادي دجلة فى الدوري الممتاز يوم 26 نوفمبر الجاري.


ويأتي تأجيل مباراة المصري ووادي دجلة في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز نظرا لضيق الوقت حيث سيواجه الفريق البورسعيدي يوم 26 نوفمبر الجاري نظيره فريق كايزر تشيفز ثم يلتقي بعدها يوم 30 من الشهر ذاته نظيره فريق زيسكو الزامبي في إطار منافسات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.
 

تأجيل مباراة بيراميدز والمقاولون فى الدوري 
تتجه النية لدي رابطة الأندية المصرية برئاسة أحمد دياب نحو تأجيل مباراة المقاولون العرب فى الدوري الممتاز المقرر إقامتها يوم 25 نوفمبر الحالي.


يأتي ذلك نظرا لضيق الوقت وارتباط فريق بيراميدز بخوض مباراتين في إطار منافسات دور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية.


ويستهل فريق بيراميدز مشواره في المجموعة الأولى باستضافة فريق ريفرز يونايتد النيجيري، في المباراة المقرر إقامتها في السادسة مساء السبت الموافق 22 نوفمبر الجاري، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.


وفي الجولة الثانية، يخرج بيراميدز لمواجهة نادي باور ديناموز الزامبي، يوم السبت 29 نوفمبر، على استاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا.

الدوري رابطة الأندية الأهلي الزمالك بيراميدز المصري

