حلمي طولان يهدد بالانسحاب من تدريب منتخب مصر في كأس العرب بسبب تجاهل رابطة الأندية

أعرب الكابتن حلمي طولان، المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، عن استيائه الشديد من موقف رابطة الأندية المصرية تجاه المنتخب وبرنامجه التحضيري للبطولة، مؤكدًا أنه قد ينسحب من منصبه في حال عدم تنفيذ مطالبه الفنية قبل انطلاق المنافسات.

طولان: الرابطة لا تحترم منتخب مصر

وقال حلمي طولان في تصريحات لبرنامج “الكورة مع فايق”، إن رابطة الأندية المصرية لم تُظهر أي احترام أو تقدير للمنتخب الوطني المشارك في كأس العرب، موضحًا أنه أرسل بالفعل البرنامج التحضيري الكامل إلى الرابطة، والتي أبدت موافقتها المبدئية عليه، لكنها تراجعت لاحقًا عن التزاماتها دون أي مبرر واضح.

وأضاف طولان بلهجة حاسمة: “أنا مش صغير، ولو الرابطة ما نفذت اللي أنا باعته ليهم، هنسحب من تدريب المنتخب”، مشيرًا إلى أن العمل بدون تنظيم أو دعم من الجهات المسؤولة أمر غير مقبول على الإطلاق في ظل أهمية البطولة واسم المنتخب الوطني.

أزمة المباريات قبل البطولة

وأوضح المدير الفني أن البرنامج الذي أرسله تضمن طلب تأجيل مباراتي بيراميدز أمام بتروجت وكهرباء الإسماعيلية، حتى يتمكن من ضم القوام الأساسي للمنتخب خلال فترة الإعداد.

وشدد طولان على أن هناك ثمانية لاعبين أساسيين من نادي بيراميدز ضمن تشكيل منتخب مصر في كأس العرب، مؤكدًا أن إقامة المباريات دون تأجيل تعني حرمان المنتخب من أبرز عناصره، وهو ما يهدد استعداداته للمشاركة القوية في البطولة.

ختام حاد من طولان

واختتم حلمي طولان تصريحاته قائلاً: “مش معقول أروح ألعب بطولة وأنا من غير القوام الأساسي، واللي بيحصل ده قلة احترام لمنتخب مصر”، مضيفًا أنه ينتظر تحركًا عاجلًا من رابطة الأندية لتدارك الموقف قبل فوات الأوان، وإلا فإنه سيتقدم رسميًا باستقالته من تدريب المنتخب



