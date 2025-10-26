محمد عبدالجليل: اتحاد الكرة تسبب في أزمة بين حسام حسن وحلمي طولان

انتقد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، قرار اتحاد الكرة بتعيين حلمي طولان مديرًا فنيًا لمنتخب مصر الثاني، معتبرًا أن هذا القرار تسبب في أزمة مع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول.

وقال عبدالجليل، خلال تصريحات لبرنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة «أون تايم سبورتس»، إن حلمي طولان استغل وجوده في اللجنة الفنية لاتحاد الكرة من أجل تولي تدريب المنتخب الثاني، مضيفًا: «طولان طمع وهو في اللجنة الفنية عشان يمسك منتخب مصر الثاني، وحقق ما أراد».

وأوضح نجم الأهلي والزمالك السابق أن اتحاد الكرة أخطأ بتشكيل منتخب جديد قبل انطلاق تصفيات كأس العالم 2025، مما أدى إلى خلق حالة من التداخل والصراع مع الجهاز الفني للمنتخب الأول.

وأضاف عبدالجليل: «هل يوجد أحد في اتحاد الكرة أو لجانه كان يدير قطاع الناشئين؟ لم نر أحدًا يقوم بهذا الدور»، مشيرًا إلى أن الأمور داخل الاتحاد أصبحت غير منظمة.

وتابع ساخرًا: «الآن من الممكن أن ترى حكمًا أو أي شخص يتولى مسؤولية قطاع الناشئين ويظهر في التلفزيون ويتحدث كأنه خبير، عندنا في مصر أي شخص يجيد التأليف»، مؤكدًا في ختام حديثه: «أنا دائمًا أقول الصراحة، ولهذا أنا بعيد عن المناصب».