خبير: صفقة اندماج بين نتفلكس وHBO تُعيد تشكيل سوق المنصات المدفوعة

قال محمد الحارثي، خبير الإعلام الرقمي، إن صفقة اندماج جديدة بمليارات الدولارات في الولايات المتحدة ستفتح الباب أمام مشهد إعلامي مختلف، وتعيد تشكيل سوق المنصات المدفوعة مسبقًا، وسط ترقب واسع من المشتركين في المنصتين.

تحديات تنويع المحتوى

وأضاف الحارثي، خلال مداخلة ببرنامج "المراقب" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن منصة "نتفلكس" التي تضم أكثر من 300 مليون مشترك تواجه تحديات في تنويع المحتوى بعد فقدان بعض المستخدمين مؤخرًا، بينما تمتلك منصة "HBO" أكثر من 200 مليون مشترك، ما يجعل الصفقة محور اهتمام واسع.

تأثير على المنافسين

وأكد الحارثي أن هذه الخطوة ستفرض تحديات كبيرة على المنافسين مثل أمازون وأبل، في ظل سوق تنافسية محدودة تحتكرها عدد قليل من الشركات، مما قد يُحدث تغييرات استراتيجية في صناعة المنصات الرقمية العالمية.