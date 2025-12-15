إطلاق المنصة الرقمية لتطوير المؤسسات الحكومية

شهدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، فعاليات حفل إطلاق المنصة الرقمية للتطوير المؤسسي للمؤسسات الحكومية، و بحضور عدد من القيادات التنفيذية، وممثلي الجهات الحكومية، وخبراء التطوير المؤسسي والتحول الرقمي.

ويأتي إطلاق المنصة في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء داخل الجهاز الإداري، بما يسهم في تطوير آليات العمل داخل المؤسسات الحكومية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق مبدأ الشفافية، وسرعة الأداء الوظيفي، وذلك اتساقًا مع رؤية مصر 2030.

وخلال فعاليات الحفل، تم استعراض أهداف المنصة الرقمية وآليات عملها، ودورها في دعم خطط التطوير المؤسسي وبناء القدرات، من خلال توفير أدوات رقمية لقياس الأداء، وتوحيد منهجيات العمل، ودعم اتخاذ القرار داخل المؤسسات الحكومية.

وأكدت نائب محافظ دمياط، أهمية المنصات الرقمية الحديثة في إحداث نقلة نوعية في منظومة العمل الحكومي، مشيرة إلى أن التطوير المؤسسي يمثل أحد المحاور الرئيسية لبناء جهاز إداري كفء وقادر على مواكبة متطلبات المرحلة الحالية، وبما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجهت المهندسة شيماء الصديق الشكر الى الدكتورة غادة لبيب نائي وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي تحت رعاية السيد وزير الاتصالات علي المشروعات التي تنفذها الوزارة كما وجهت الشكر للوكالة الألمانية للتعاون الدولي giz علي تعاونها المتميز..

وأشارت الي الجهود التى بذلتها الدولة نحو تحقيق التحول الرقمي بالمؤسسات الحكومية وضمن مشروعات حياة كريمة مثل توفير خدمة الانترنت بالقري بشكل أشمل وأسرع .

وأكدت أن تدشين المنصة يدعم الوصول الي قرارات سليمة بالجهاز الادارى للدولة استنادا الى دقة البيانات حيث تتيح المنصة بيانات كاملة ودقيقة عن المهارات والمعارف لدي كل موظف كما تحدد المسار التدريبي المناسب لتخصص كل موظف والذي ينعكس علي تنمية مهاراته ورفع كفاءته ويضمن اختيار الموظف المناسب لشغل كل منصب بناء علي أسس علمية وهو مايضمن تحقيق خدمة أفضل للمواطن

واختُتمت الفعاليات بعرض تجارب ونماذج تطبيقية لاستخدام المنصة الرقمية في دعم خطط التطوير المؤسسي، مع التأكيد على دورها في توحيد منهجيات العمل ورفع كفاءة الأداء داخل المؤسسات الحكومية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة.