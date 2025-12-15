قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد العوضي: أنا النجم الأعلى أجرا في مصر والأكثر مشاهدة
السكة الحديد: تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بسوء الأحوال الجوية حال ظهور أمطار
اليوم.. محاكمة 6 متهمين بخلية داعش المعادي
وكالة الفضاء المصرية تُعلن نجاح إطلاق وتشغيل القمر الصناعي المصري SPNEX ودخول مداره
عبلة كامل: ليا عتاب على بعض الناس
أمير عزمي يهاجم مجلس الزمالك: وعود بلا تنفيذ وغياب للاستقرار الإداري
محمد صلاح مع مكة وكيان في إعلان لبطولة أمم أفريقيا 2025.. شاهد
ترامب يشيد بـ"البطل الشجاع" في هجوم أستراليا: أنقذ أرواحا كثيرة ويرقد في المستشفى الآن
متحدث الوزراء: 13 مليار دولار حصيلة الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
احتمال وجود ورم.. نجل جليلة محمود يكشف آخر تطورات حالتها الصحية
وزارة التربية والتعليم تشكل لجنة لإدارة مدارس النيل الدولية
الأدلة الجنائية تعد تقريرا حول أسباب حريق مخبز شبرا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إطلاق المنصة الرقمية لتطوير المؤسسات الحكومية

نائب محافظ دمياط
نائب محافظ دمياط
زينب الزغبي

شهدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، فعاليات حفل إطلاق المنصة الرقمية للتطوير المؤسسي للمؤسسات الحكومية، و بحضور عدد من القيادات التنفيذية، وممثلي الجهات الحكومية، وخبراء التطوير المؤسسي والتحول الرقمي.

ويأتي إطلاق المنصة في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء داخل الجهاز الإداري، بما يسهم في تطوير آليات العمل داخل المؤسسات الحكومية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق مبدأ الشفافية، وسرعة الأداء الوظيفي، وذلك اتساقًا مع رؤية مصر 2030.

وخلال فعاليات الحفل، تم استعراض أهداف المنصة الرقمية وآليات عملها، ودورها في دعم خطط التطوير المؤسسي وبناء القدرات، من خلال توفير أدوات رقمية لقياس الأداء، وتوحيد منهجيات العمل، ودعم اتخاذ القرار داخل المؤسسات الحكومية.

وأكدت نائب محافظ دمياط، أهمية المنصات الرقمية الحديثة في إحداث نقلة نوعية في منظومة العمل الحكومي، مشيرة إلى أن التطوير المؤسسي يمثل أحد المحاور الرئيسية لبناء جهاز إداري كفء وقادر على مواكبة متطلبات المرحلة الحالية، وبما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجهت المهندسة شيماء الصديق الشكر الى الدكتورة غادة لبيب نائي وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي تحت رعاية السيد وزير الاتصالات علي المشروعات التي تنفذها الوزارة كما وجهت الشكر للوكالة الألمانية للتعاون الدولي giz علي تعاونها المتميز..

وأشارت الي الجهود التى بذلتها الدولة نحو تحقيق التحول الرقمي بالمؤسسات الحكومية وضمن مشروعات حياة كريمة مثل توفير خدمة الانترنت بالقري بشكل أشمل وأسرع .
وأكدت أن تدشين المنصة يدعم الوصول الي قرارات سليمة بالجهاز الادارى للدولة استنادا الى دقة البيانات حيث تتيح المنصة بيانات كاملة ودقيقة عن المهارات والمعارف لدي كل موظف كما تحدد المسار التدريبي المناسب لتخصص كل موظف والذي ينعكس علي تنمية مهاراته ورفع كفاءته ويضمن اختيار الموظف المناسب لشغل كل منصب بناء علي أسس علمية وهو مايضمن تحقيق خدمة أفضل للمواطن

واختُتمت الفعاليات بعرض تجارب ونماذج تطبيقية لاستخدام المنصة الرقمية في دعم خطط التطوير المؤسسي، مع التأكيد على دورها في توحيد منهجيات العمل ورفع كفاءة الأداء داخل المؤسسات الحكومية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة.

دمياط محافظ دمياط أيمن الشهابي نائب محافظ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلية الشرطة

بعد اعتمادها رسميا.. طريقة معرفة نتيجة القبول بكلية الشرطة 2025

نتيجة كلية الشرطة 2026

استعلم عن اسمك.. نتيجة كلية الشرطة 2026 جميع التخصصات

أكاديمية الشرطة

نتيجة كلية الشرطة 2025.. قبول 1000 طالب من الحاصلين على الشهادة الثانوية و1350 من الحاصلين على ليسانس الحقوق

الذهب

800 جنيه في يوم| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منتخب مصر

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر ونيجيريا الودية

التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين

نتيجة كلية الشرطة 2025.. بالأرقام التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين..ورصد النتائج آليا

مجلس الزمالك

إهدار مال عام .. النيابة العامة: الزمالك باع مبان بأرض أكتوبر بقيمة 750 مليون جنيه

أكاديمية الشرطة

رئيس أكاديمية الشرطة: قبول 2757 طالبا من بين 16 ألف مثلوا أمام لجنة الاختيار

ترشيحاتنا

نتنياهو

نتنياهو يشيد بمواطن مسلم أوقف منفذي هجوم سيدني ويتهم الحكومة الأسترالية بالتقاعس

شجرة نادرة

بروميثيوس.. كيف قاد خطأ علمي إلى قطع أقدم شجرة عرفها العالم؟

جمجمه بشرية

من ركلة عابرة إلى اكتشاف أثري مذهل.. جمجمة من العصر الحديدي تظهر على شاطئ إنجليزي

بالصور

إطلالة شتوية.. عبير صبري تثير الجدل بفستان قصير

إطلالة شتوية..عبير صبري تثير الجدل بفستان قصير
إطلالة شتوية..عبير صبري تثير الجدل بفستان قصير
إطلالة شتوية..عبير صبري تثير الجدل بفستان قصير

فوائد البطاطا الحلوة للأطفال

فوائد البطاطا الحلوة للأطفال
فوائد البطاطا الحلوة للأطفال
فوائد البطاطا الحلوة للأطفال

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي؟

طريقة شوربة السي فود بالكريمة

طريقة شوربة السي فود بالكريمة
طريقة شوربة السي فود بالكريمة
طريقة شوربة السي فود بالكريمة

فيديو

تطورات قضية عروس المنوفية

جريمة قـ.تل وإجهاض.. تفاصيل صادمة في قضية عروس المنوفية يكشفها المحامي

رد شقيق شيرين عبدالوهاب

رد شقيق شيرين عبد الوهاب على اتهامات التوكيل المنتهي

علاج البرد

مع انتشار فيروس إنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام

كواليس مقــتـ.ـل عروس المنوفية

جارة عروس المنوفية تكشف ما شاهدته لحظة الــحـ.ــادث.. تفاصيل صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد