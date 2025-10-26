أحمد عبد الباسط يثير الجدل بشأن جراديشار في مباراة الأهلي مع إيجل نوار

طرح الإعلامي أحمد عبد الباسط سؤالاً مثير بشأن طرد اللاعب جراديشار من مباراة الأهلي مع إيجل نوار البوروندي.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"هل أستحق جراديشار البطاقة الحمراء ؟".

وكان قد أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة أن النادي الأهلي قد يتعاقد مع ثنائي هجومي في يناير المقبل.

وقال عبر برنامج "كورة كل يوم": "هناك عدد من المرشحين على طاولة الأهلي وتوروب مدرب الفريق سيحسم الأمر".



وواصل :"الأهلي قد يتعاقد مع ثنائي هجومي في يناير وجراديشار قد يرحل".



وقد تأهل فريق الأهلي إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز على إيجل نوار البوروندي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على استاد القاهرة، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ليتأهل المارد بنتيجة 2-0 في مجموع مباراتي دور الـ32 بعد الفوز بنفس النتيجة في مباراة الذهاب في بوروندي.

وكان الأهلي حقق الفوز في لقاء الذهاب ببوروندي بهدف نظيف.

بدأ الأهلي المباراة بسيطرة على مجريات المباراة وحاول لاعبوه فتح ثغرة في صفوف الفريق الضيف.