قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يتفقد اليوم عددا من مشروعات السويس
ختام مهرجان الموسيقى العربية .. 20 صورة من حفل صابر الرباعي و«سوما» |شاهد
حلم اللقب الثامن يعود من جديد.. مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2025
استعلم عن فاتورة كهرباء نوفمبر 2025 وادفعها وأنت في بيتك .. بهذه الطريقة
التضامن تستقبل 149 ألف اتصال شكاوى واستفسارات وطلبات خلال سبتمبر
الخزانة الأمريكية تعلن اختتام الجولة الثانية من المحادثات التجارية مع الصين في كوالالمبور
3 قتلى في هجوم روسي بالمسيرات على العاصمة الأوكرانية كييف
بعد واقعة مسن السويس.. تعرف على حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم
الداخلية تواصل المرحلة الـ27 من مبادرة كلنا واحد لتخفيف الأعباء عن المواطنين
الهند: رصد زلزال بقوة 6 درجات جنوب غرب المحيط الهادئ قرب فانواتو
سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات
الخميس المقبل .. مصر تُودّع التوقيت الصيفي وتبدأ العمل بالتوقيت الشتوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صدق أو لا تصدق .. ناقد رياضي يُشيد بـ أرقام نجمي الأهلي |تفاصيل

محمد هاني وعمر كمال
محمد هاني وعمر كمال
باسنتي ناجي

أشاد الناقد الرياضي خالد طلعت بـ أداء اللاعب محمد هاني واللاعب عمر كمال نجوم النادي الأهلي.

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"صدق أو لا تصدق

محمد هاني لعب مع الأهلي 98 مباراة إفريقية (7664 دقيقة لعب) سجّل هدفًا إفريقيًا واحدًا .

عمر كمال لعب مع الأهلي 5 مباريات إفريقية فقط (263 دقيقة لعب) سجّل هدفًا أفريقيًا واحدًا".

محمد فاروق: «ديانج» يمتلك عرضًا قطريًا.. و«داري» يقترب من الرحيل عن الأهلي

وفي إطار آخر، أكد الإعلامي محمد فاروق أن المالي أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بات على أعتاب الرحيل عن القلعة الحمراء بسبب تلقيه أكثر من عرض في الفترة الأخيرة.


وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة “تن”: "المالي أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لديه عرض من الدوري القطري بقيمة تصل إلى 2 مليون دولار في الموسم الواحد بخلاف منحة التوقيع من النادي القطري".


وأضاف: "هناك تحفظات كبيرة على أداء المغربي أشرف داري مع فريق الأهلي خاصة كثرة إصاباته في الفترة الأخيرة وبات على أعتاب الرحيل في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير المقبل".

محمد هاني عمر كمال خالد طلعت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أفشه

اللهم أجرنا في مصيبتنا.. الموت يفجع «أفشة» نجم الأهلي

حادث طريق السويس

الحقوني هموت .. تفاصيل صادمة في حادث السويس المروع | صور

كارثة طريق السويس

كارثة طريق السويس.. الحماية المدنية تقطع السيارات لاستخراج الضحايا والمصابين

الدفع بـ ٧ سيارات إسعاف

معجنة عربيات.. الدفع بـ 7 سيارات إسعاف لحادث طريق السويس

عمرو أديب

زودلي المرتب .. عمرو أديب يوجه طلبا مباشرا لرئيس الوزراء على الهواء

أميرة الذهب

أم عريس سرقتني .. أميرة الذهب تثير الجدل بمنشور على فيسبوك | تفاصيل

جيش الاحتلال

هيئة البث الإسرائيلية : أيدينا مكبلة .. واشنطن تدير عمليا نشاط جيش الاحتلال في غزة

حالة الطقس

توخوا الحذر .. شبورة كثيفة تغطي الطرق صباحا.. والأجواء غدا خريفية| الطقس

ترشيحاتنا

أسعار فلكية لفساتين الفنانات في مهرجان الجونة

بآلاف الدولارات .. أسعار فلكية لفساتين الفنانات في مهرجان الجونة 2025

مرض كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تفاجئ جمهورها بإصابتها بمرض في الدماغ.. التفاصيل والأعراض

زواج منة شلبي وأحمد الجنايني

خلاص مبقتش سنجل.. منة شلبي تعلن زواجها من المنتج أحمد الجنايني

بالصور

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان ساحر

اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد

لوك جذاب .. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فستان لافت.. ريهام أيمن تخطف الانظار بظهورها الأخير

ريهام أيمن
ريهام أيمن
ريهام أيمن

فيديو

نجوم تزوجوا في السر

زيجات سرية في الوسط الفني.. منة شلبي آخر من انضم للقائمة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد