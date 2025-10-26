صدق أو لا تصدق .. ناقد رياضي يُشيد بـ أرقام نجمي الأهلي |تفاصيل

أشاد الناقد الرياضي خالد طلعت بـ أداء اللاعب محمد هاني واللاعب عمر كمال نجوم النادي الأهلي.

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"صدق أو لا تصدق

محمد هاني لعب مع الأهلي 98 مباراة إفريقية (7664 دقيقة لعب) سجّل هدفًا إفريقيًا واحدًا .

عمر كمال لعب مع الأهلي 5 مباريات إفريقية فقط (263 دقيقة لعب) سجّل هدفًا أفريقيًا واحدًا".

محمد فاروق: «ديانج» يمتلك عرضًا قطريًا.. و«داري» يقترب من الرحيل عن الأهلي

وفي إطار آخر، أكد الإعلامي محمد فاروق أن المالي أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بات على أعتاب الرحيل عن القلعة الحمراء بسبب تلقيه أكثر من عرض في الفترة الأخيرة.



وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة “تن”: "المالي أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لديه عرض من الدوري القطري بقيمة تصل إلى 2 مليون دولار في الموسم الواحد بخلاف منحة التوقيع من النادي القطري".



وأضاف: "هناك تحفظات كبيرة على أداء المغربي أشرف داري مع فريق الأهلي خاصة كثرة إصاباته في الفترة الأخيرة وبات على أعتاب الرحيل في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير المقبل".