متذبذب .. شريف عبدالمنعم: أداء «بن رمضان» يُثير القلق داخل الأهلي

أكد شريف عبد المنعم، نجم فريق الأهلي السابق، أن أداء محمد علي بن رمضان، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عليه علامات استفهام كبيرة في الفترة الأخيرة.

وقال شريف عبد المنعم، خلال تصريحاته ببرنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "محمد علي بن رمضان كانت بدايته مع النادي الأهلي أقوى من مستواه الحالي، ومن وجهة نظري فإن أداءه متذبذب منذ مباراة بورتو البرتغالي في كأس العالم للأندية."

وأضاف: "محمد علي بن رمضان يحتاج إلى استعادة مستواه الفني مع فريق الأهلي في أقرب وقت ممكن، لأن جماهير الأهلي غير راضية عن أدائه في الفترة الأخيرة."