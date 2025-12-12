إطلاق أوبرا Neon.. برنامج يغير كل شيء عن كيفية تصفح الإنترنت

بعد شهرين من إطلاقه التجريبي الذي كان مقتصرا على الدعوات فقط، أصبح الآن متصفح أوبرا Neon المتطور متاحا للجميع لتحميله وتجربته، حيث تم تصميم Neon للمستخدمين الذين يرغبون في العمل مع أدوات الذكاء الاصطناعي الناشئة فور توافرها.

كان البرنامج في مرحلة "مؤسسين" مغلقة منذ أوائل أكتوبر، ومع إلغاء قائمة الانتظار أصبح بإمكان أي شخص الاشتراك واستخدام متصفح أوبرا Neon مقابل 19.90 دولارا شهريا.

متصفح الذكاء الاصطناعي Neon



يعد أوبرا Neon ليس مجرد متصفح ويب تقليدي، بل هو متصفح "عميل" يستخدم وكلاء الذكاء الاصطناعي لأداء المهام، وإنشاء المحتوى، وحتى بناء تطبيقات ويب صغيرة بدلا من مجرد عرض الصفحات.

يتيح الاشتراك للمستخدمين الوصول إلى نماذج متطورة مثل Gemini 3 Pro وGPT 5.1 عبر اشتراك واحد، لا يستهدف المتصفح الجميع، بل هو موجه للمستخدمين الذين يريدون اختبار تقنيات الذكاء الاصطناعي قيد التطوير قبل أن تصل إلى المنتجات الرئيسية.

وقال كريستيان كولوندرا، نائب الرئيس التنفيذي لقسم المتصفحات في أوبرا : “يعد Opera Neon منتجا للأشخاص الذين يحبون أن يكونوا أول من يجرب أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي. إنه مشروع سريع التطور مع تحديثات كبيرة يتم إصدارها كل أسبوع. لقد كنا نطور هذا المشروع مع مجتمع المؤسسين لدينا لبعض الوقت، ونحن متحمسون الآن لمشاركة الوصول المبكر مع جمهور أكبر”.

أوبرا Neon

ميزات متصفح أوبرا الجديد

من بين الميزات المتاحة للمشتركين، يمكنهم الوصول إلى نماذج ضخمة مثل Gemini 3 Pro وGPT 5.1 وVeo 3.1 وNano Banana Pro.

كما يوفر Neon أدوات مثل Neon Chat وNeon Do وNeon Make التي يمكنها حجز الرحلات، بناء المواقع الإلكترونية، إنشاء مقاطع الفيديو، تحرير المستندات، أو تنفيذ المهام المستقلة.

كما يمكن لـ ODRA (Opera Deep Research Agent) جمع وتحليل المعلومات، ووضع نتائج مختصرة في وضع البحث لمدة دقيقة واحدة للمستخدمين الذين يحتاجون إلى إجابات أكثر تفصيلا.

يدعو الاشتراك أيضا المستخدمين للانضمام إلى مجتمع Discord المخصص، حيث يمكنهم اختبار الميزات مبكرا، والتواصل مباشرة مع المطورين، وحتى التأثير على خارطة طريق Neon.

تاريخ أوبرا Neon

بدأت أوبرا في طرح Neon لمجموعة محدودة من المستخدمين في أكتوبر الماضي، وكان الإصدار الأولي يحتوي على أدوات مثل Neon Tasks وNeon Cards وNeon Chat وNeon Do وNeon Make.

تتيح Neon Tasks للمستخدمين إنشاء مساحات عمل مستقلة تحتوي على سياق للبحث والكتابة، بينما تمثل Neon Cards تعليمات قابلة لإعادة الاستخدام لتشكيل مخرجات الذكاء الاصطناعي.

كما يمكن لـ Neon Do العمل داخل جلسات المتصفح من خلال فتح علامات تبويب، جمع المعلومات، تعبئة النماذج، أو تنفيذ عمليات متعددة الخطوات.

أما Neon Make فيمكنه إنشاء محتوى مثل المواقع الإلكترونية أو التقارير وتوفير الملفات المصدرية للتحرير.

في نوفمبر، توسعت Neon بدعم من نماذج مثل Gemini 3 Pro وNano Banana Pro، وتم إضافة خيار اختيار النماذج داخل Neon Chat بالإضافة إلى دعم Google Docs في Neon Do.

تعود فكرة Opera Neon إلى عام 2017، عندما تم الإعلان عنها كأول "متصفح مفهومي" من أوبرا، مع تقديم طريقة جديدة لتصفح واستهلاك الإنترنت.

ومع تطور الذكاء الاصطناعي، قررت الشركة إعادة إحياء الاسم وبناء متصفح عصري يناسب عالم الذكاء الاصطناعي.

يمكن تحميل متصفح أوبرا Neon الآن عبر موقعه الرسمي.