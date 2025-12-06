الذكاء الاصطناعي يتصدر القائمة.. جوجل تعلن أفضل إضافات كروم لعام 2025

كشفت شركة جوجل الأمريكية، عن قائمتها السنوية لأفضل إضافات متصفح كروم لعام 2025، ضمن موجة القوائم التي تتصدر عادة نهاية العام، بعد “Spotify Wrapped” وإعلان آبل للفائزين بجوائز App Store.

وتؤكد اختيارات هذا العام حضور الذكاء الاصطناعي كـ عنصر أساسي في تجربة التصفح الحديثة، ليصبح بمثابة “المساعد الافتراضي” للمستخدم داخل كروم.

وضمت القائمة عشر أدوات اعتبرتها جوجل الأكثر فاعلية في مساعدة المستخدمين على زيادة الإنتاجية وتسهيل التعلم وتحسين تجربة التصفح.

واعتمدت معظم الإضافات المختارة على تحويل كروم من متصفح تقليدي إلى بيئة عمل نشطة وأكثر ذكاء، قادرة على تلخيص المحتوى، وتدوين الملاحظات، وتعليم اللغات، وتبسيط المواد الدراسية.

وفي مقدمة القائمة جاءت إضافات الذكاء الاصطناعي التي خصصت لها جوجل قسما مستقلا، أبرزها Monica و Sider كمساعدين مدمجين في الشريط الجانبي، إلى جانب HARPA AI الذي يجمع بين الأتمتة والأوامر الذكية، وQuillBot المعروف بخدمات إعادة الصياغة والتحسين اللغوي.

أما فئة العمل والتعلم فبرزت فيها أدوات تخفف عبء الدراسة والاجتماعات، مثل Fireflies.ai و Bluedot اللتين تسجلان الاجتماعات الافتراضية وتنسخانها وتلخصانها مباشرة داخل كروم.

كما قدمت QuestionAI دعما تعليميا عبر تحليل الصور ولقطات الشاشة وشرح المواضيع بشكل مبسط، بينما حولت eJOY التصفح اليومي إلى فرصة لتعلم اللغات من خلال الترجمة المزدوجة والشروحات الذكية.

وفي فئة الإبداع والمقارنة، قدم Adobe Photoshop أدوات تحرير سريعة مثل إزالة الخلفية وضبط الألوان من داخل المتصفح، في حين ساعدت إضافة Phia المستخدمين على اتخاذ قرارات شراء أفضل عبر مقارنة الأسعار بنقرة واحدة.

أفضل إضافات كروم لعام 2025 وفق اختيار جوجل

Monica

Sider

HARPA AI

QuillBot

Fireflies.ai

Bluedot

QuestionAI

eJOY

Adobe Photoshop

Phia

وأكدت جوجل أن هذه الاختيارات تعكس أنماط الاستخدام الفعلية لمتصفح كروم، حيث أصبح المستخدمون يميلون إلى التعلم والإبداع والتسوق بذكاء، إضافة إلى تفويض المهام الروتينية للذكاء الاصطناعي.

وحتى يتضح ما إذا كانت هذه التوجهات ستستمر في عام 2026، يبقى المؤكد أن تجربة التصفح لم تكن يوما أقرب إلى دور “المساعد الشخصي” كما هي اليوم.