قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر: دور الأونروا يظل محوريا ولا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله
تقارير عالمية: مصر واليابان وفيتنام تستعد لحقبة سياحية استثنائية في 2026
أسود ونمور جديدة وحيوانات بلا أقفاص.. مفاجآت فى تطوير حديقة الجيزة
أسعار الدولار اليوم السبت 6-12-2025
بدء من اليوم.. إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية واعتماد الإلكترونية
أذكار الصباح مكتوبة.. كلمات تحصنك وتبارك فى رزقك فاغتنمها
مصر في المونديال.. العميد: جاهزون.. أبوريدة: مفيش مباريات سهلة.. وأبوزهرة : نمتلك مقومات المنافسة
أسعار الذهب في مصر اليوم 6 ديسمبر 2025
تنظمه القبائل العربية..سباق مرماح الخيول السنوي في قرية بنبان بأسوان |شاهد
الخارجية الأمريكية: مباحثات مستمرة بين واشنطن وكييف لإنهاء حرب أوكرانيا
مصطفى قمر ليس الأول.. أزواج وزوجات يخطفون الأنظار فى كليبات النجوم | فيديو
الترتيب والغيابات.. 9 معلومات عن لقاء منتخب مصر والإمارات بـ كأس العرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الذكاء الاصطناعي يتصدر القائمة.. جوجل تعلن أفضل إضافات كروم لعام 2025

متصفح جوجل كروم
متصفح جوجل كروم
شيماء عبد المنعم

كشفت شركة جوجل الأمريكية، عن قائمتها السنوية لأفضل إضافات متصفح كروم لعام 2025، ضمن موجة القوائم التي تتصدر عادة نهاية العام، بعد “Spotify Wrapped” وإعلان آبل للفائزين بجوائز App Store.

وتؤكد اختيارات هذا العام حضور الذكاء الاصطناعي كـ عنصر أساسي في تجربة التصفح الحديثة، ليصبح بمثابة “المساعد الافتراضي” للمستخدم داخل كروم.

وضمت القائمة عشر أدوات اعتبرتها جوجل الأكثر فاعلية في مساعدة المستخدمين على زيادة الإنتاجية وتسهيل التعلم وتحسين تجربة التصفح.

واعتمدت معظم الإضافات المختارة على تحويل كروم من متصفح تقليدي إلى بيئة عمل نشطة وأكثر ذكاء، قادرة على تلخيص المحتوى، وتدوين الملاحظات، وتعليم اللغات، وتبسيط المواد الدراسية.

وفي مقدمة القائمة جاءت إضافات الذكاء الاصطناعي التي خصصت لها جوجل قسما مستقلا، أبرزها Monica و Sider كمساعدين مدمجين في الشريط الجانبي، إلى جانب HARPA AI الذي يجمع بين الأتمتة والأوامر الذكية، وQuillBot المعروف بخدمات إعادة الصياغة والتحسين اللغوي.

أما فئة العمل والتعلم فبرزت فيها أدوات تخفف عبء الدراسة والاجتماعات، مثل Fireflies.ai و Bluedot اللتين تسجلان الاجتماعات الافتراضية وتنسخانها وتلخصانها مباشرة داخل كروم.

كما قدمت QuestionAI دعما تعليميا عبر تحليل الصور ولقطات الشاشة وشرح المواضيع بشكل مبسط، بينما حولت eJOY التصفح اليومي إلى فرصة لتعلم اللغات من خلال الترجمة المزدوجة والشروحات الذكية.

وفي فئة الإبداع والمقارنة، قدم Adobe Photoshop أدوات تحرير سريعة مثل إزالة الخلفية وضبط الألوان من داخل المتصفح، في حين ساعدت إضافة Phia المستخدمين على اتخاذ قرارات شراء أفضل عبر مقارنة الأسعار بنقرة واحدة.

أفضل إضافات كروم لعام 2025 وفق اختيار جوجل

Monica

Sider

HARPA AI

QuillBot

Fireflies.ai

Bluedot

QuestionAI

eJOY

Adobe Photoshop

Phia

وأكدت جوجل أن هذه الاختيارات تعكس أنماط الاستخدام الفعلية لمتصفح كروم، حيث أصبح المستخدمون يميلون إلى التعلم والإبداع والتسوق بذكاء، إضافة إلى تفويض المهام الروتينية للذكاء الاصطناعي.

وحتى يتضح ما إذا كانت هذه التوجهات ستستمر في عام 2026، يبقى المؤكد أن تجربة التصفح لم تكن يوما أقرب إلى دور “المساعد الشخصي” كما هي اليوم.

إضافات كروم أفضل إضافات كروم 2025 جوجل الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد عبدالقادر ميدو

محمولا على الأعناق.. استقبال حافل لـ أحمد عبد القادر ميدو بمطار القاهرة

محمود الخطيب وعمرو اديب

عمرو أديب: حاولت أقنع الخطيب يسيبوا الدورى السنة دي

حسام حسن وإبراهيم حسن

طريق منتخب مصر في كأس العالم 2026 حال التأهل من دور المجموعات

منتخب مصر

ياخسارة.. فتحي سند يثير الجدل بمنشور بشأن منتخب مصر

منتخب مصر

تاريخ مواجهات مصر أمام بلجيكا وإيران ونيوزيلندا قبل كأس العالم 2026

اللافتات

الداخلية تكشف حقيقة إدعاء شخص بتعمد الرادارات على الدائرى تحرير مخالفات سرعة للسيارات

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر من انخفاض كبير بدرجة الحرارة وأمطار رعدية تصل للسيول

محمد شوقي

محمد شوقي يكشف كواليس رحيله عن الأهلي.. ولا أنسى جميل سيف زاهر

ترشيحاتنا

عيادة طبية

الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إدارة منشأة طبية بعد إغلاقها

الآثار

الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة الآثار في هذه الحالات

غسيل الأموال

بعد ضبط تشكيل عصابي.. الحبس 4 سنوات لجرائم غسل الأموال

بالصور

طلاب الصيدلة ينظمون حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الزقازيق ويجمعون 134 كيس

طلاب الحملة
طلاب الحملة
طلاب الحملة

لماذا تهتم المرأة بالموضة؟.. العلم يكشف سر الجاذبية في البيت والعمل

لماذا تهتم المرأة بالموضة أكثر؟ العلم يكشف سر الجاذبية في 2025
لماذا تهتم المرأة بالموضة أكثر؟ العلم يكشف سر الجاذبية في 2025
لماذا تهتم المرأة بالموضة أكثر؟ العلم يكشف سر الجاذبية في 2025

لماذا تتعب المرأة أكثر من الرجل؟.. دراسات تكشف أسبابًا لم تكن معلومة

لماذا تتعب المرأة أكثر من الرجل؟
لماذا تتعب المرأة أكثر من الرجل؟
لماذا تتعب المرأة أكثر من الرجل؟

الغذاء الملون | 10 عادات تبطئ شيخوخة البشرة.. خبراء يكشفون سر شباب المرأة في 2025

عادات تبطئ شيخوخة البشرة
عادات تبطئ شيخوخة البشرة
عادات تبطئ شيخوخة البشرة

فيديو

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر ليس الأول.. أزواج وزوجات يخطفون الأنظار فى كليبات النجوم | فيديو

المتهمين

فيديو مفبرك يهز سباق الانتخابات في سوهاج.. الداخلية تضبط المتورطين

صورة أرشيفية

حقيقة فيديو التهجم المسلح في سوهاج.. الداخلية تتخذ إجراءات عاجلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد