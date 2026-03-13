مرور مفاجئ لسكرتير عام مطروح على محطة التحلية ومستشفى الضبعة المركزي

تفقد اللواء مجدي الوصيف سكرتير عام محافظة مطروح خلال مرور مفاجئ، مستشفى الضبعة المركزى لمتابعة سير الاعمال والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وتم إجراء تجربة عملية لانقطاع التيار الكهربي مع حساب الزمن اللازم لعمل المولد الكهربائي أوتوماتيكيا ، والذى تم خلال ١٠ ثوان، مع تواجد فريق الصيانة الهندسي خلال دقائق لموقع المولد، بالإضافة إلى التأكد من توافر أكياس الدم فى بنك الدم وأمصال (الزواحف) فى الاستقبال وغيرها من الجاهزية بالمستشفى، والاطمئنان على كفاءة عمل جهاز الكشف الطبى عن بعد.

ووجه السكرتير العام الشكر لمدير المستشفى والأطباء والتمريض والعاملين بالمستشفى على مدى الجاهزية.

كما قام السكرتير العام بجولة ميدانية بشوارع المدينة، وشدد على نائب رئيس المركز والمدينة بمزيد من الجهد لفريق العمل خاصة بقطاع النظافه مع وضع صناديق القمامة فى أماكن ظاهرة للمواطنين حفاظاً على البيئة والمظهر الحضارى للمدينة.

كما قام السكرتير العام بالمرور على محطة تحلية مياه البحر بمدينة الضبعة بالكيلو 120 شرق مدينة مرسى مطروح بطاقة 40 ألف متر مكعب في اليوم لخدمة مواطنى مركز ومدينه الضبعة. حيث تفقد المحطة (المأخذ البحرى وخزانات للمياه المالحة للمياه المحلاة، ووحدة تحلية R.o شاملة غرف التحكم الكهربائى ومبنى طلمبات المياه المنتجة ومبنى المولد والمحولات وشبكة الربط الداخلية بين وحدات المشروع التى تشمل تغذية المياه المالحة وصرف المياه شديدة الملوحة).

وتم تنفيذ تجربة طوارئ لانقطاع التيار الكهربائي وسرعة التعامل والتحويل إلى المولدات الاحتياطية، حيث تبين كفاءة المولدات وتواجد فريق صيانه على مدار الساعة.

ووجه السكرتير العام بضرورة الحفاظ على الجاهزية والصيانه المستمره نظرا للاهمية الاستراتيجيه التى تمثلها المحطة ووجه الشكر للعاملين بالمحطة.