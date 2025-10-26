قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
امتحانات شهر أكتوبر ورقية لأولى و2 ثانوي.. و85 % من الأسئلة MCQ
ترامب من قمة آسيان : نعيش لحظة مهمة لكل شعوب آسيا
بلدان عربيان بينها.. الولايات المتحدة تعلن قائمة الدول المشاركة بـ«قوة استقرار دولية» بقطاع غزة
استكمال إجراءات بدء دور الانعقاد.. تفاصيل جلسة اليوم في مجلس الشيوخ
محافظ أسيوط في حواره لـ«صدى البلد»: زيارة البابا تواضروس نقلة نوعية للمحافظة.. وتطهير 45 سد إعاقة و35 مخر سيول استعدادًا للشتاء
هل إقامة الأربعين والسنوية للمتوفى بدعة؟.. دار الإفتاء تجيب
أبرز مباريات اليوم الأحد 26-10-2025 والقنوات الناقلة
المدارس للطلاب: ممنوع الغياب في امتحانات شهر أكتوبر و"مفيش موبايلات"
«عبدالجليل» يفتح النار: رمضان صبحي «جناح مصنوع».. وأشرف بن شرقي «موهوب»
قوة بحث وإنقاذ مصرية تصل غزة للبحث عن جثامين المخطوفين الإسرائيليين
منظمة حقوقية فلسطينية تسعى إلى مقاضاة القوات البريطانية الإسرائيلية بتهمة الإبادة
بسبب بيراميدز .. الدردير يستفز جمهور الأهلي

علق الناقد الرياضي عمرو الدردير علي فوز نادي بيراميدز بـ ٣ بطولات قارية في أقل من ٦ شهور.

وكتب الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "بيراميدز كسب ٣ بطولات قارية في أقل من ٦ شهور ومفيش دوشة ولا احتفالات مبالغ فيها، تخيلوا لو الأهلي مكانهم كان زمان الدنيا مقلوبة والكل بيتكلم عنهم "".

قائمة بيراميدز في مواجهة التأمين الإثيوبي

وكان قد أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة التأمين الإثيوبي في إطار بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي نادي بيراميدز مع نظيره التأمين الإثيوبي في السادسة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار ذهاب دور الـ32 من دوري الأبطال.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - محمود جاد

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - علي جبر - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط:  مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمود زلاكة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - بلاتي توريه

خط الهجوم: فيستون ماييلي - مروان حمدي - دودو الجباس

