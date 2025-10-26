عبد الجليل ساخراً : بيزيرا أفضل لاعب في الدوري أمام المحلة وإنبي فقط

سخر محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق، من أداء خوان بيزيرا لاعب فريق الزمالك .



وقال عبد الجليل في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: خوان بيزيرا أفضل لاعب في الدوري أمام المحلة وإنبي فقط أما باقي المباريات مختفي.

وأضاف: بيزيرا لم يظهر في أي مباراة من المباريات الكبرى التي خاضها الزمالك منذ بداية الموسم الجاري ولم يظهر سوى في المباريات الضعيفة .



وتابع: بيزيرا ليس أفضل لاعب في الدوري المصري الممتاز كما يراه جمهور الزمالك، أنا ارى انه لاعب عادي.

وواصل: أحمد فتوح نفسي يجي الأهلي وفتوح موهوب أكثر من علي معلول في الجبهة اليسرى.

واختتم عبد الجليل تصريحاته قائلا: أنا أفضل من زيزو بمراحل ولا يوجد مقارنة بين إمكانياتي وامكانيات زيزو فأنا الأفضل في كل شىء.