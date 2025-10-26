قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب الطيران.. «الغندور»: محادثات بين الزمالك ورابطة الأندية الإماراتية قبل «السوبر المصري»
اندلاع حريق في محول كهرباء بعزبة «قوماطه» بأسيوط | شاهد
يحضرها ترامب.. افتتاح قمة آسيان في ماليزيا تحت شعار «الشمول والاستدامة» بانضمام «تيمور الشرقية»
أم عريس سرقتني .. أميرة الذهب تثير الجدل بمنشور على فيسبوك | تفاصيل
«سوبر - أرض» .. اكتشاف كوكب «GJ 251c» قد يصلح للحياة | تفاصيل
وزير الخارجية الأمريكي: لا توجد خطط لتقسيم غزة بشكل دائم
أستاذ علم اجتماع: الألعاب الإلكترونية من أبرز أسباب العنف بين الأطفال والشباب |فيديو
يفتح لك أبواب الرزق المغلقة.. ردّد هذا الذكر واستعد لألوان الأرزاق كلها
26 جامعة مصرية في تصنيف "التايمز" العالمي لعام 2026.. نواب: شهادة دولية على نهضة التعليم العالي
محافظ الجيزة يتابع التجهيزات الخاصة بالاستعدادات لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير
توك توك رماهم وجري.. غموض يُحيط بالعثور على جثة طفل وشقيقته عاريـ.ـة في فيصل |صور
جراديشار قد يرحل.. كريم شحاتة: الأهلي يتعاقد مع ثنائي هجومي في يناير
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

بسبب الطيران.. «الغندور»: محادثات بين الزمالك ورابطة الأندية الإماراتية قبل «السوبر المصري»

ياسمين تيسير

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن الأيام القليلة الماضية شهدت بعض المحادثات بين نادي الزمالك ورابطة الأندية الاماراتية والشركة المتحدة واتحاد الكرة المصري بخصوص سفر الفريق إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لخوض منافسات بطولة السوبر المصري.

وأضاف “الغندور” عبر برنامج ستاد المحور، أن رابطة الأندية الإماراتية قررت سفر الأربع فرق إلى دبي ثم الزمالك وبيراميدز يسافروا ابو ظبي بالباص والاهلي سيراميكا للعين بالباص.

واختتم: "كانت هناك رغبة لسفر بيراميدز والزمالك مباشرة على ابوظبي لكن اللجنة المنظمة تفضل سفر الجميع على دبي ليصبح هناك تساوي وعدالة ان كل الفرق سافرت بالطائرة ثم الباص".

اتحادالكرة الزمالك خالد الغندور

أفشه

اللهم أجرنا في مصيبتنا.. الموت يفجع «أفشة» نجم الأهلي

صفع مسن السويس

كرم المصريين | التبرعات تنهال على مسن السويس.. شقق وإيجار شهري.. دعم غير مسبوق لـ عم غريب

حادث طريق السويس

الحقوني هموت .. تفاصيل صادمة في حادث السويس المروع | صور

كارثة طريق السويس

كارثة طريق السويس.. الحماية المدنية تقطع السيارات لاستخراج الضحايا والمصابين

عدادات الكهرباء

تصل إلى 378 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع

مشغولات ذهبية

15 جنيها في الجرام .. ماذا حدث في أسعار الذهب اليوم؟

إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير 1 نوفمبر 2025.. أسعار التذاكر وخطوات الحجز

إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير 1 نوفمبر 2025.. أسعار التذاكر وخطوات الحجز

عمرو أديب

زودلي المرتب .. عمرو أديب يوجه طلبا مباشرا لرئيس الوزراء على الهواء

جانب من المشاركة

سلامة الغذاء: دعم مستمر لمصنّعي ومصدّري التمور لتعزيز تنافسية المنتج المصري عالميًا

بيض

انخفاض ملحوظ في أسعار البيض بعد موجة ارتفاعات

جانب من المشاركة

سلامة الغذاء : دعم مستمر لمصنّعي ومصدّري التمور لتعزيز تنافسية المنتج المصري عالميًا

بالصور

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان ساحر

لوك جذاب .. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

فستان لافت.. ريهام أيمن تخطف الانظار بظهورها الأخير

الصور الأولى لجلسة تصوير حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

نجوم تزوجوا في السر

زيجات سرية في الوسط الفني.. منة شلبي آخر من انضم للقائمة |فيديوجراف

عايدة الأيوبي

فلكلور مصري.. لأول مرة عايدة الأيوبي تغني بالصعيدي في “لما قال“

المتحف المصري الكبير

مساحته خيالية .. مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

