بسبب الطيران.. «الغندور»: محادثات بين الزمالك ورابطة الأندية الإماراتية قبل «السوبر المصري»

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن الأيام القليلة الماضية شهدت بعض المحادثات بين نادي الزمالك ورابطة الأندية الاماراتية والشركة المتحدة واتحاد الكرة المصري بخصوص سفر الفريق إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لخوض منافسات بطولة السوبر المصري.

وأضاف “الغندور” عبر برنامج ستاد المحور، أن رابطة الأندية الإماراتية قررت سفر الأربع فرق إلى دبي ثم الزمالك وبيراميدز يسافروا ابو ظبي بالباص والاهلي سيراميكا للعين بالباص.

واختتم: "كانت هناك رغبة لسفر بيراميدز والزمالك مباشرة على ابوظبي لكن اللجنة المنظمة تفضل سفر الجميع على دبي ليصبح هناك تساوي وعدالة ان كل الفرق سافرت بالطائرة ثم الباص".