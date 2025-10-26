قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب الطيران.. «الغندور»: محادثات بين الزمالك ورابطة الأندية الإماراتية قبل «السوبر المصري»
اندلاع حريق في محول كهرباء بعزبة «قوماطه» بأسيوط | شاهد
يحضرها ترامب.. افتتاح قمة آسيان في ماليزيا تحت شعار «الشمول والاستدامة» بانضمام «تيمور الشرقية»
أم عريس سرقتني .. أميرة الذهب تثير الجدل بمنشور على فيسبوك | تفاصيل
«سوبر - أرض» .. اكتشاف كوكب «GJ 251c» قد يصلح للحياة | تفاصيل
وزير الخارجية الأمريكي: لا توجد خطط لتقسيم غزة بشكل دائم
أستاذ علم اجتماع: الألعاب الإلكترونية من أبرز أسباب العنف بين الأطفال والشباب |فيديو
يفتح لك أبواب الرزق المغلقة.. ردّد هذا الذكر واستعد لألوان الأرزاق كلها
26 جامعة مصرية في تصنيف "التايمز" العالمي لعام 2026.. نواب: شهادة دولية على نهضة التعليم العالي
محافظ الجيزة يتابع التجهيزات الخاصة بالاستعدادات لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير
توك توك رماهم وجري.. غموض يُحيط بالعثور على جثة طفل وشقيقته عاريـ.ـة في فيصل |صور
جراديشار قد يرحل.. كريم شحاتة: الأهلي يتعاقد مع ثنائي هجومي في يناير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رحيل فيريرا يقترب .. وجوميز على أعتاب قيادة الزمالك |تفاصيل

يانيك فيريرا
يانيك فيريرا
علا محمد

كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة عن رحيل البلجيكي يانيك فيريرا عن تدريب الفريق حال خسارة كأس السوبر المصري.

وأكد كريم شحاتة، في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم": "حال خسارة السوبر المصري سيرحل فيريرا ولن يستمر، والبرتغالي جوزيه جوميز على رأس المرشحين لخلافته".

وتأهل فريق الأهلي إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، عقب الفوز على إيجل نوار البوروندي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 من البطولة، ليتأهل المارد الأحمر بنتيجة 2-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بعد الفوز بنفس النتيجة في مباراة الذهاب ببوروندي.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في لقاء الذهاب ببوروندي بهدف نظيف.

وبدأ الأهلي المباراة بسيطرة واضحة على مجريات اللعب، وحاول لاعبوه فتح ثغرات في صفوف الفريق الضيف.

الإعلامي كريم حسن السوبر المصري فيريرا البرتغالي جوزيه جوميز دوري أبطال أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أفشه

اللهم أجرنا في مصيبتنا.. الموت يفجع «أفشة» نجم الأهلي

صفع مسن السويس

كرم المصريين | التبرعات تنهال على مسن السويس.. شقق وإيجار شهري.. دعم غير مسبوق لـ عم غريب

حادث طريق السويس

الحقوني هموت .. تفاصيل صادمة في حادث السويس المروع | صور

كارثة طريق السويس

كارثة طريق السويس.. الحماية المدنية تقطع السيارات لاستخراج الضحايا والمصابين

عدادات الكهرباء

تصل إلى 378 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع

مشغولات ذهبية

15 جنيها في الجرام .. ماذا حدث في أسعار الذهب اليوم؟

إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير 1 نوفمبر 2025.. أسعار التذاكر وخطوات الحجز

إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير 1 نوفمبر 2025.. أسعار التذاكر وخطوات الحجز

عمرو أديب

زودلي المرتب .. عمرو أديب يوجه طلبا مباشرا لرئيس الوزراء على الهواء

ترشيحاتنا

الأنبا كيرلس الأسقف العام بإيبارشية لوس أنچلوس

الكنيسة القبطية في مؤتمر مجلس الكنائس العالمي: وحدة الإيمان تقوم على القداسة والجامعة والرسولية|صور

جانب من الفاعليات

مبادرة "تمكين.. معًا نحو مستقبل شامل".. فعالية بجامعة عين شمس

الأنبا أنطونيوس مرقس

تشييع جثمان مثلث الرحمات الأنبا أنطونيوس مرقس مطران جنوب إفريقيا الأحد المقبل

بالصور

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان ساحر

اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد

لوك جذاب .. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فستان لافت.. ريهام أيمن تخطف الانظار بظهورها الأخير

ريهام أيمن
ريهام أيمن
ريهام أيمن

الصور الأولى لجلسة تصوير حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

أحمد جمال وفرح الموجي
أحمد جمال وفرح الموجي
أحمد جمال وفرح الموجي

فيديو

نجوم تزوجوا في السر

زيجات سرية في الوسط الفني.. منة شلبي آخر من انضم للقائمة |فيديوجراف

عايدة الأيوبي

فلكلور مصري.. لأول مرة عايدة الأيوبي تغني بالصعيدي في “لما قال“

المتحف المصري الكبير

مساحته خيالية .. مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد