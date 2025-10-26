رحيل فيريرا يقترب .. وجوميز على أعتاب قيادة الزمالك |تفاصيل

كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة عن رحيل البلجيكي يانيك فيريرا عن تدريب الفريق حال خسارة كأس السوبر المصري.

وأكد كريم شحاتة، في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم": "حال خسارة السوبر المصري سيرحل فيريرا ولن يستمر، والبرتغالي جوزيه جوميز على رأس المرشحين لخلافته".

وتأهل فريق الأهلي إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، عقب الفوز على إيجل نوار البوروندي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 من البطولة، ليتأهل المارد الأحمر بنتيجة 2-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بعد الفوز بنفس النتيجة في مباراة الذهاب ببوروندي.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في لقاء الذهاب ببوروندي بهدف نظيف.

وبدأ الأهلي المباراة بسيطرة واضحة على مجريات اللعب، وحاول لاعبوه فتح ثغرات في صفوف الفريق الضيف.