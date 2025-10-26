كريم شحاتة: الأهلي يفكر في استعارة محمد عبد المنعم يناير المقبل

كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة عن تفكير النادي الأهلي في عودة محمد عبد المنعم لاعب نيس الفرنسي.



وقال كريم شحاتة عبر برنامج “كورة كل يوم”: "الأهلي يفكر في استعارة محمد عبد المنعم من نيس الفرنسي في يناير المقبل".

وواصل :"الأهلي يرغب في تدعيم الدفاع خلال يناير المقبل".



وتأهل فريق الأهلي إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز على إيجل نوار البوروندي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على استاد القاهرة، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ليتأهل المارد بنتيجة 2-0 في مجموع مباراتي دور الـ32 بعد الفوز بنفس النتيجة في مباراة الذهاب في بوروندي.

وكان الأهلي حقق الفوز في لقاء الذهاب ببوروندي بهدف نظيف.

وبدأ الأهلي المباراة بسيطرة على مجريات المباراة وحاول لاعبوه فتح ثغرة في صفوف الفريق الضيف.