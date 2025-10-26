«الغزاوي»: نعمل جميعًا بروح الأهلي.. والخطيب يجمع بين الخبرة والرؤية

أكد محمد الغزاوي، المرشح على منصب العضوية فوق السن ضمن قائمة الكابتن محمود الخطيب في انتخابات النادي الأهلي المقرر إجراؤها يوم 31 أكتوبر الجاري، أن جميع أبناء النادي الأهلي هدفهم الأول هو خدمة الكيان في أي موقع.

وقال الغزاوي: "أبناء الأهلي الحقيقيون يبحثون دائمًا عن خدمة النادي في أي مكان. جميع الأعضاء الحاليين الذين لم تشملهم القائمة يتميزون بروح الأهلي وقيمه الراسخة، فهم نموذج للانتماء والإخلاص للنادي".

وأضاف: "المهندس محمد سراج هو بمثابة شقيقي الأصغر، ويمتلك مقومات وقدرات كبيرة تؤهله لخدمة النادي في أي موقع، وكذلك الدكتور مهند مجدي، ومي عاطف البطلة في السباحة، وحسام غالي نجم الأهلي السابق، وجميعهم يمثلون أبناء النادي الذين نعتز بهم".

وأكد الغزاوي أن المرحلة المقبلة تتطلب تكامل الجهود بين جميع أبناء الأهلي، سواء داخل القائمة أو خارجها، لأن الهدف الواحد يجمع الجميع وهو خدمة النادي الأهلي.

وأشار إلى أن قائمة الكابتن محمود الخطيب في الانتخابات المقبلة تضم مجموعة من الأسماء التي تمثل خليطًا من الخبرة والكفاءة والرؤية المستقبلية.

وتضم قائمة الكابتن محمود الخطيب في انتخابات الأهلي:

الكابتن محمود الخطيب – رئيسًا

ياسين منصور – نائبًا للرئيس

خالد مرتجي – أمينًا للصندوق

الأعضاء فوق السن:

طارق قنديل – محمد الغزاوي – محمد الدماطي – محمد الجارحي – سيد عبد الحفيظ – أحمد حسام عوض – حازم هلال

الأعضاء تحت السن:

إبراهيم العامري – رويدا هشام