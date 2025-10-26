«الغزاوي»: الأهلي يملك أقوى قائمة في إفريقيا.. و«القميص الأحمر» مسئولية ثقيلة

أكد محمد الغزاوي، المرشّح على منصب العضوية فوق السن ضمن قائمة الكابتن محمود الخطيب في انتخابات النادي الأهلي ، أن فريق الكرة يمتلك أقوى قائمة لاعبين في القارة الإفريقية.

وقال الغزاوي إن فريق كرة القدم في الوقت الحالي هو الأفضل في القارة الإفريقية، وحقق إنجازات وأرقامًا كبيرة سواء على المستوى المحلي أو القاري، مشيرًا إلى أن جميع الأندية الكبرى قد تمر بفترات من سوء التوفيق أو تراجع النتائج، وهو أمر طبيعي يحدث في كل أندية العالم.

وأوضح الغزاوي أن الفريق مرّ بحالة من سوء التوفيق في بداية الدوري بسبب كثرة الإصابات، لكنه يسير حاليًا بخطى ثابتة نحو استعادة الصدارة، بالإضافة إلى نجاحه في التأهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وأشار الغزاوي إلى أن قميص النادي الأهلي ثقيل للغاية، مؤكدًا أن اختيار التوقيت المناسب عاملٌ حاسم في تصعيد اللاعبين الناشئين إلى صفوف الفريق الأول.