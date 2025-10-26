أداء باهت .. مهيب عبدالهادي يثير الجدل بعد فوز الأهلي علي ايجل نوار

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤلاً للجماهير بعد تأهل فريق الأهلي إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز على إيجل نوار البوروندي.

وكتب مهيب عبد الهادي :"الأهلي إلي دور المجموعات بعد الفوز علي ايجل نوار 1 /0 بأداء باهت ..... تعليقك ؟".

تأهل فريق الأهلي إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز على إيجل نوار البوروندي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على استاد القاهرة، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ليتأهل المارد بنتيجة 2-0 في مجموع مباراتي دور الـ32 بعد الفوز بنفس النتيجة في مباراة الذهاب في بوروندي.

وكان الأهلي حقق الفوز في لقاء الذهاب ببوروندي بهدف نظيف.

بدأ الأهلي المباراة بسيطرة على مجريات المباراة وحاول لاعبوه فتح ثغرة في صفوف الفريق الضيف.