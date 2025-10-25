محمد الغزاوي: فريق الأهلي يمتلك أقوى قائمة لاعبين في أفريقيا

أكد محمد الغزاوي المرشح على منصب العضوية فوق السن ضمن قائمة محمود الخطيب في انتخابات النادي الأهلي أن فريق الكرة يمتلك أقوى قائمة لاعبين في القارة الأفريقية.

وقال الغزاوي:" فريق كرة القدم في الوقت الحالي هو الأفضل في القارة الأفريقية وحقق انجازات وأرقام كبيرة سواء على المستوى المحلي أو القاري، ولكن كل الأندية الكبيرة قم تمر بسوء توفيق أو تراجع في النتائج ، وهذا يحدث في كل أندية العالم".

وأضافل أن فريق الكرة مر بسوء توفيق خلال بداية الدوري من إصابات كثيرة، ولكن الفريق في الوقت الحالي يخطوا بخطى ثابتة نحو العودة للصدارة بالإضافة إلى نجاح الفريق في التأهل لدور المجموعات من مسابقة دوري الأبطال.

وأشار الغزاوي إلى أن قميص النادي الأهلي ثقيل للغاية، مؤكدا أن اختيار التوقيت عامل هام للغاية من أجل تصعيد لاعبين ناشئين للفريق الأول.