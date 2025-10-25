قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

الغزاوي: جاهز لخدمة الأهلي في أي موقع

محمد الغزاوي
محمد الغزاوي
عبدالحكيم أبو علم

أكد محمد الغزاوي، المرشح على منصب العضوية فوق السن ضمن قائمة محمود الخطيب في انتخابات النادي الأهلي، أن خدمة القلعة الحمراء وأعضائها وجماهيرها تمثل شرفًا لأي شخص ينتمي لهذا الكيان العظيم.

وقال الغزواي : "شرف لأي شخص أن يخدم النادي الأهلي وأعضاءه وجماهيره. بدأت مسيرتي في أول دورة انتخابية عام 2004 وفي نفس بداية وانطلاقة المهندس خالد مرتجي، وهو تاريخ كبير تحدث عنه الخطيب كثيرًا، كما أشار إلى تاريخ عائلته في خدمة النادي".
وأضاف:" خدمة الأهلي في أي موقع شرف لا يوازيه شيء، وكما قال الراحل طارق سليم، لو طلب مني أن أكون على بوابة النادي فرد أمن سأكون جاهزًا، وجودي في قائمة الخطيب يمثل بالنسبة لي فخرًا كبيرًا ومسؤولية عظيمة".
وأوضح: "القائمة تضم مجموعة من الكفاءات المتميزة، وفي حال نيل ثقة الجمعية العمومية سيكون هناك رؤية واضحة للمرحلة المقبلة، وجود رجل الأعمال ياسين منصور يمثل إضافة كبيرة، فقد زاملته من قبل في مجلس الإدارة، وهو يمتلك فكرًا متطورًا وخبرة استثمارية وتقنية هائلة تدعم مشروعات النادي".
وأشار إلى أن شعار المرحلة المقبلة للنادي الأهلي هو "التنمية والاستثمار"، وهو ما استند إليه الكابتن الخطيب في اختياره لأعضاء قائمته.
وقال  "الفترة المقبلة ستشهد تقسيمًا دقيقًا للملفات وفق رؤية الكابتن محمود الخطيب الذي يتابع كل التفاصيل عن قرب. بالنسبة لي، أنا دائمًا تحت أمر النادي، وقد توليت في الدورة الماضية رئاسة لجنة تنمية الموارد وحققنا أهدافنا، وكان لنا دور في وصول ميزانية النادي إلى 8.5 مليار جنيه. كما توليت مسؤولية تطوير ملف النشاط الرياضي، وسأواصل العمل في أي ملف يتم تكليفي به لخدمة الأهلي وأعضائه
 

الصور الأولى لجلسة تصوير حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

