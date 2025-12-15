الرئيس الإيطالي: المأساة في غزة تعرض الشرق الأوسط لجراح جديدة

أكد الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، أن المأساة في غزة بما تحمله من معاناة مدنية وخطر تصعيد مستمر تعرض الشرق الأوسط لجراح جديدة.

وأوضح الرئيس الإيطالي– في تصريح خلال مؤتمر في العاصمة روما، اليوم– أن تحقيق وقف إطلاق النار مهما كان هشا، يتطلب دعما قويا من المجتمع الدولي بأسره.

وحث ماتاريلا، المجتمع الدولي على دعم أي مبادرة تهدف إلى تخفيف التوترات بشكل فعال، مؤكدا ضرورة تحقيق حل النزاعات من خلال الدبلوماسية والتعاون وليس بالقوة.

