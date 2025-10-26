قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أرفض 7 أكتوبر ومصر دفعت ثمنًا غاليًا لصالح القضية الفلسطينية.. رسائل قوية لأبو الغيط مع أحمد موسى|فيديو
رغم تسجيل محمد صلاح .. ليفربول يسقط بثلاثية أمام برنتفورد بالدوري الإنجليزي
محمد صلاح يفك النحس ويسجل الهدف الثاني لصالح ليفربول في مرمى برنتفورد بالدوري الإنجليزي
أداء باهت .. مهيب عبدالهادي يثير الجدل بعد فوز الأهلي علي ايجل نوار
إعلامي: فيريرا سيرحل لو خسر السوبر.. وجوميز في الصورة
عودًا عظيمًا يا حبيبنا.. حمزة العيلي يحتفي بمشاركة محمد سلام في احتفالية وطن السلام
شعب فلسطين تعب.. نجيب ساويرس عن شراكته في إعمار غزة: «ولا حد قالي حاجة» | فيديو
محمد الغزاوي: أبناء الأهلي يبحثون عن خدمة النادي في أي موقع
مليار دولار.. «التصديري للصناعات الدوائية»: 25% نموًا في صادرات قطاع الدواء|فيديو
أخبار التوك شو| هل الوقت مناسب لشراء السيارات؟.. وأبو الغيط يكشف سر تحول موقف ترامب من غزة
زودلي المرتب .. عمرو أديب يوجه طلبا مباشرا لرئيس الوزراء على الهواء
برلماني: خطاب الرئيس السيسي في وطن السلام يُعيد رسم خريطة السياسة الإقليمية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

محمد الغزاوي: أبناء الأهلي يبحثون عن خدمة النادي في أي موقع

محمد الغزواي
محمد الغزواي
عبدالحكيم أبو علم

أكد محمد الغزاوي، المرشح على منصب العضوية فوق السن ضمن قائمة محمود الخطيب في انتخابات النادي الأهلي المقرر إجراؤها يوم 31 أكتوبر الجاري، أن جميع أبناء النادي الأهلي هدفهم الأول هو خدمة الكيان في أي موقع.

وقال الغزاوي: "أبناء الأهلي الحقيقيون يبحثون دائمًا عن خدمة النادي في أي مكان. جميع الأعضاء الحاليين الذين لم تشملهم القائمة يتميزون بروح الأهلي وقيمه الراسخة، فهم نموذج للانتماء والإخلاص للنادي".

وأضاف  "المهندس محمد سراج هو بمثابة شقيقي الأصغر، ويمتلك مقومات وقدرات كبيرة تؤهله لخدمة النادي في أي موقع، وكذلك الدكتور مهند مجدي ومي عاطف البطلة في السباحة، وحسام غالي نجم الأهلي السابق، وجميعهم يمثلون أبناء النادي الذين نعتز بهم".

وأكد الغزاوي أن المرحلة المقبلة تتطلب تكامل الجهود بين جميع أبناء الأهلي، سواء داخل القائمة أو خارجها، لأن الهدف الواحد يجمع الجميع وهو خدمة النادي الأهلي.

وأشار الغزاوي إلى أن قائمة الكابتن محمود الخطيب في الانتخابات المقبلة تضم مجموعة من الأسماء التي تمثل خليطًا من الخبرة والكفاءة والرؤية المستقبلية،


وتضم قائمة محمود الخطيب في انتخابات الأهلي:

الكابتن محمود الخطيب – رئيسًا

ياسين منصور – نائبًا للرئيس

خالد مرتجي – أمينًا للصندوق

الأعضاء فوق السن: طارق قنديل – محمد الغزاوي – محمد الدماطي – محمد الجارحي – سيد عبد الحفيظ – أحمد حسام عوض – حازم هلال

الأعضاء تحت السن: إبراهيم العامري – رويدا هشام

النادي الاهلي الاهلي محمد الغزواي كرة القدم الدوري المصري محمد سراج

