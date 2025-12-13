هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بأمراض المناعة الذاتية

تعد أمراض المناعة الذاتية من أخطر المشكلات الصحية التى تصيب الإنسان حيث أنه يصعب اكتشافها في البدايات بسبب اشتراك الاعراض مع أمراض أخرى بل وبعضها بسيط او يزول من تلقاء نفسه ولكنه يعود بعد فترة.

أسباب أمراض المناعة الذاتية

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كيلافند لا يعرف الخبراء على وجه اليقين ما الذي يسبب أمراض المناعة الذاتية فهناك أدلة على قيام جهاز المناعة بإلحاق الضرر بالجسم عن طريق الخطأ بدلاً من حمايته هو ما يسبب أعراض أمراض المناعة الذاتية.

لكن الباحثين ما زالوا يدرسون ما الذي يدفع جهاز المناعة إلى إلحاق الضرر بجسم الإنسان.

وأظهرت بعض الدراسات أن عوامل معينة (محفزات) قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض المناعة الذاتية لدى الإنسان.

الأكثر عرضة لأمراض المناعة الذاتية

إليكم أهم العوامل التى تجعل الأشخاص أكثر عرضة للإصابة ب أمراض المناعة الذاتية:

العدوى الفيروسية بما في ذلك كوفيد-19 وفيروس إبشتاين-بار.



النوع حيث أن النساء أكثر عرضة للإصابة بأمراض المناعة الذاتية.



وجود أقارب مصابين بأمراض المناعة الذاتية.



إن الإصابة بمرض مناعي ذاتي واحد يمكن أن تزيد من احتمالية الإصابة بمرض آخر (متلازمة المناعة الذاتية المتعددة).

قد يؤدي التعرض للمواد الكيميائية أو العوامل البيئية الأخرى (جوانب مكان سكنك أو عملك التي تؤثر على صحتك) إلى الإصابة بأمراض المناعة الذاتية.



يمكن أن يتسبب التدخين واستخدام أنواع أخرى من التبغ في العديد من المشاكل الصحية، بما في ذلك احتمال التسبب في أمراض المناعة الذاتية.