30 دقيقة | فلامنجو يتقدم على بيراميدز بهدف ليو بيريرا

انتهت أحداث أول 30 دقيقة من مباراة بيراميدز وفلامنجو البرازيلى باستاد أحمد بن على، بالدوحة، في نصف نهائي كأس القارات للأندية، وعلى لقب كأس التحدي ومازال الفريق البرازيلي متقدما بهدف نظيف حتى الان.

ويواجه بيراميدز بطل أفريقيا والقارات الثلاث، مع نظيره نادي فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، في السابعة من مساء اليوم على استاد أحمد بن علي بالدوحة، في نصف نهائي كأس القارات للأندية، وعلى لقب كأس التحدي.

وسجل ليو بيريرا لاعب فلامنجو البرازيلى هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 24 بعد ركلة حرة من الجهة اليسرى نفذها جيورجيان دي أراسكايتا بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها بتسديدة رأسية ليو بيريرا لتسكن الشباك.

تشكيل بيراميدز في مواجهة فلامنجو بكأس الإنتركونتيننتال

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي

خط الوسط: مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - بلاتي توريه - مصطفى زيكو - محمود زلاكة

خط الهجوم: فيستون ماييلي