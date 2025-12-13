بيراميدز يصل إلى استاد أحمد بن علي لمواجهة فلامنجو البرازيلي

وصلت بعثة فريق بيراميدز إلي استاد أحمد بن علي لمواجهة فلامنجو البرازيلي في كأس القارات للأندية.

ويلتقي بيراميدز بطل أفريقيا والقارات الثلاث، مع نظيره نادي فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، في السابعة من مساء اليوم على استاد أحمد بن علي بالدوحة، في نصف نهائي كأس القارات للأندية، وعلى لقب كأس التحدي.

وحرص ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز على تحفيز اللاعبين قيل التحرك ومطالبتهم بتحقيق الانتصار واللقب والتأهل للنهائي.



تشكيل بيراميدز في مواجهة فلامنجو بكأس الإنتركونتيننتال

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي

خط الوسط: مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - بلاتي توريه - مصطفى زيكو - محمود زلاكة

خط الهجوم: فيستون ماييلي