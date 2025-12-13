قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعرف على شروط الكاش باك .. إجراءات تقسيط السيارة بديلة التوك توك مع البنوك
الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 7 لمحدودي ومتوسطي الدخل رسميًا
وزير الخارجية: دعم مصر الكامل لتعزيز دور السلطة الفلسطينية في قطاع غزة
رئيس الأركان يعود لمصر بعد انتهاء زيارته الرسمية لإيطاليا بحث خلالها التعاون العسكري
غدًا.. بدء الصمت الدعائي لجولة إعادة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب
يضم مركز ثقافيًا.. وضع حجر الأساس لمسجد قضاة مصر بالتجمع
رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الأخير بشأن الفائدة
كيلو الفراخ بـ 61 جنيه .. ومفاجأة في أسعار البانيه والبيض | تفاصيل
إنشاء أول مستشفى عالي التخصص في السويس | خدمات علاجية متقدمة
تشكيل تشيلسي أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي
دورية عسكرية أمريكية سورية تتعرض لإطلاق نار في تدمر .. ووقوع إصابات
رياضة

موعد مباراة بيراميدز وفلامنجو في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال| والقنوات الناقلة

بيراميدز
بيراميدز
إسلام مقلد

تترقب جماهير كرة القدم المصرية والعربية، مساء اليوم السبت، مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين بيراميدز المصري وفلامنجو البرازيلي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس إنتركونتيننتال، في لقاء يحتضنه استاد أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة، ويُعد أحد أبرز مواجهات البطولة لما يحمله من صراع قاري كبير بين بطلي أفريقيا وأمريكا الجنوبية.

موعد المباراة

وتنطلق المباراة اليوم السبت 13 ديسمبر 2025، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يسعى الفريقان لحجز بطاقة العبور إلى المباراة النهائية، إلى جانب التتويج بكأس التحدي، في انتظار مواجهة مرتقبة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بطل أوروبا، والمقرر إقامتها يوم 17 ديسمبر الجاري.

تأهل بيراميدز

وكان بيراميدز قد بلغ الدور نصف النهائي بعدما حقق فوزًا تاريخيًا على الأهلي السعودي بنتيجة 3-1، في مباراة شهدت تألقًا لافتًا للمهاجم الكونغولي فيستون مايلي، الذي سجل ثلاثية حاسمة قادت فريقه لعبور محطة صعبة في طريقه نحو اللقب.

وصول فلامنجو

في المقابل، وصل فلامنجو البرازيلي إلى هذا الدور بعد فوزه الصعب على كروز أزول المكسيكي بنتيجة 2-1، ليؤكد بطل كوبا ليبرتادوريس جاهزيته لمواصلة مشواره القاري والعالمي بحثًا عن لقب جديد يضاف إلى سجله الحافل.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وفلامنجو

ومن المنتظر أن تُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2، الناقل الحصري لبطولة كأس إنتركونتيننتال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسط متابعة جماهيرية واسعة داخل وخارج الوطن العربي.

التشكيل المتوقع لبراميدز

وبحسب التوقعات، يدخل بيراميدز اللقاء بتشكيل يقوده أحمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه محمد الشيبي، أحمد سامي، محمود مرعي، ومحمد حمدي في خط الدفاع، بينما يتواجد في الوسط أحمد عاطف قطة، مصطفى زيكو، مهند لاشين، محمد بوبو، وكريم حافظ، على أن يقود الهجوم فيستون مايلي.

 

بيراميدز

ويطمح بيراميدز، المتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا 2025، إلى مواصلة كتابة التاريخ وحصد لقبه الخامس، بعد أن سبق له التتويج بكأس مصر 2024، ودوري أبطال أفريقيا 2025، وكأس السوبر الأفريقي 2025، إلى جانب كأس القارات الثلاث، ليؤكد مكانته كقوة صاعدة في الكرة الأفريقية.

 

فلامنجو

على الجانب الآخر، يسعى فلامنجو لمواصلة نتائجه المميزة، مستندًا إلى خبرته القارية وتتويجه التاريخي بلقب كأس ليبرتادوريس للمرة الرابعة، في محاولة لفرض هيمنته على البطولة ومواصلة حضوره القوي على الساحة العالمية.

رئيس الأركان يعود لمصر بعد انتهاء زيارته الرسمية لإيطاليا بحث خلالها التعاون العسكري

زيارة رئيس الأركان إلى ايث
زيارة رئيس الأركان إلى ايث
زيارة رئيس الأركان إلى ايث

صحة الشرقية تنفذ 79 ألف زيارة منزلية لكبار السن وذوي الإعاقة في 63 أسبوعاً

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

زيارة رئيس الأركان إلى ايث

رئيس الأركان يعود لمصر بعد انتهاء زيارته الرسمية لإيطاليا بحث خلالها التعاون العسكري

