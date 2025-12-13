قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غدًا.. بدء الصمت الدعائي لجولة إعادة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب
يضم مركز ثقافيًا.. وضع حجر الأساس لمسجد قضاة مصر بالتجمع
رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الأخير بشأن الفائدة
كيلو الفراخ بـ 61 جنيه .. ومفاجأة في أسعار البانيه والبيض | تفاصيل
إنشاء أول مستشفى عالي التخصص في السويس | خدمات علاجية متقدمة
تشكيل تشيلسي أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي
دورية عسكرية أمريكية سورية تتعرض لإطلاق نار في تدمر .. ووقوع إصابات
مصرع تاجر مخدرات فى تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بقنا
الرياضية السعودية: محمد صلاح في جدة هذا الأسبوع
الأول يوتيوب | عمرو مصطفى تريند منصات الاستماع في الوطن العربي
وزير الخارجية: أهمية البدء الفوري في جهود التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة
وزيرة البيئة تبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

كل ما تريد معرفته عن مباراة بيراميدز وفلامنجو في كأس إنتركونتيننتال 2025

بيراميدز
بيراميدز
منتصر الرفاعي

تترقب جماهير كرة القدم المصرية، مساء اليوم السبت، مواجهة قوية بين بيراميدز وفلامنجو البرازيلي، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال، والتي تقام على استاد “أحمد بن علي" بالعاصمة القطرية الدوحة، في مباراة تعد من أبرز لقاءات البطولة.

موعد المباراة 
تنطلق مباراة بيراميدز وفلامنجو اليوم، السبت 13 ديسمبر 2025، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

سيحصل الفائز من المباراة على كأس التحدي، كما سيضمن مقعده في النهائي لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي بطل أوروبا، والمقرر يوم 17 ديسمبر الجاري.

طريق الفريقين إلى نصف النهائي
تأهل بيراميدز إلى نصف النهائي بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 3-1، بفضل الهاتريك الرائع الذي سجله الدولي الكونغولي فيستون مايلي.

بينما صعد فلامنجو البرازيلي، بطل كأس ليبرتادوريس، بعد فوزه على كروز أزول المكسيكي بنتيجة 2-1.

القنوات الناقلة
يمكن متابعة المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 2"، الناقل الحصري لمباريات كأس إنتركونتيننتال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تشكيل بيراميدز المتوقع

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي – أحمد سامي – محمود مرعي – محمد حمدي.

خط الوسط: أحمد عاطف قطة – مصطفى زيكو – مهند لاشين – محمد بوبو – كريم حافظ.

خط الهجوم: فيستون مايلي.

طموحات الفريقين
يسعى بيراميدز، بطل دوري أبطال أفريقيا 2025، للتتويج باللقب الخامس في تاريخه بعد أن سبق له الفوز بكأس مصر 2024، دوري أبطال أفريقيا 2025، كأس السوبر الأفريقي 2025، وكأس القارات الثلاث (أفريقيا – آسيا – المحيط الهادئ). 

من جهته، يطمح فلامنجو لمواصلة سلسلة نتائجه المميزة بعد تتويجه التاريخي بلقب كأس ليبرتادوريس للمرة الرابعة.

وتعد المباراة مواجهة استثنائية تجمع بين بطل أفريقيا وبطل أمريكا الجنوبية، وتشهد متابعة واسعة من عشاق الكرة العربية واللاتينية على حد سواء.

