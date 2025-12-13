كل ما تريد معرفته عن مباراة بيراميدز وفلامنجو في كأس إنتركونتيننتال 2025

تترقب جماهير كرة القدم المصرية، مساء اليوم السبت، مواجهة قوية بين بيراميدز وفلامنجو البرازيلي، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال، والتي تقام على استاد “أحمد بن علي" بالعاصمة القطرية الدوحة، في مباراة تعد من أبرز لقاءات البطولة.

موعد المباراة

تنطلق مباراة بيراميدز وفلامنجو اليوم، السبت 13 ديسمبر 2025، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

سيحصل الفائز من المباراة على كأس التحدي، كما سيضمن مقعده في النهائي لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي بطل أوروبا، والمقرر يوم 17 ديسمبر الجاري.

طريق الفريقين إلى نصف النهائي

تأهل بيراميدز إلى نصف النهائي بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 3-1، بفضل الهاتريك الرائع الذي سجله الدولي الكونغولي فيستون مايلي.

بينما صعد فلامنجو البرازيلي، بطل كأس ليبرتادوريس، بعد فوزه على كروز أزول المكسيكي بنتيجة 2-1.

القنوات الناقلة

يمكن متابعة المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 2"، الناقل الحصري لمباريات كأس إنتركونتيننتال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تشكيل بيراميدز المتوقع

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي – أحمد سامي – محمود مرعي – محمد حمدي.

خط الوسط: أحمد عاطف قطة – مصطفى زيكو – مهند لاشين – محمد بوبو – كريم حافظ.

خط الهجوم: فيستون مايلي.

طموحات الفريقين

يسعى بيراميدز، بطل دوري أبطال أفريقيا 2025، للتتويج باللقب الخامس في تاريخه بعد أن سبق له الفوز بكأس مصر 2024، دوري أبطال أفريقيا 2025، كأس السوبر الأفريقي 2025، وكأس القارات الثلاث (أفريقيا – آسيا – المحيط الهادئ).

من جهته، يطمح فلامنجو لمواصلة سلسلة نتائجه المميزة بعد تتويجه التاريخي بلقب كأس ليبرتادوريس للمرة الرابعة.

وتعد المباراة مواجهة استثنائية تجمع بين بطل أفريقيا وبطل أمريكا الجنوبية، وتشهد متابعة واسعة من عشاق الكرة العربية واللاتينية على حد سواء.