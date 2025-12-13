بارد خلال ساعات الليل.. حالة الطقس الآن في مصر

حالة الطقس الآن شهدت ارتفاع معدل البحث عليها بمحركات البحث، والتي كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس اليوم السبت 13 ديسمبر 2025، حيث يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يكون باردا خلال ساعات الليل.

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس اليوم

وأوضحت الهيئة أن حالة الطقس اليوم تشهد تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.

كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من تأثير الشبورة المائية على الرؤية الأفقية، خاصة خلال ساعات الصباح الباكر، مطالبة قائدي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من 1.2 متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة الطقس غدا الأحد 14 ديسمبر 2025

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدا الأحد 14 ديسمبر 2025، مشيرة إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وتوقعت الهيئة أن تشهد البلاد طقسا باردا في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا، باردا ليلا على معظم المناطق.

الطقس غدا

وحذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانا اعتبارا من الساعات المتأخرة من الليل وحتى 9 صباحا، على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما وجهت الهيئة عددا من الإرشادات للمواطنين أثناء القيادة في أوقات الشبورة، أبرزها القيادة بهدوء، وعدم السير في حال انعدام الرؤية، وتشغيل كشافات الشبورة، وترك مسافات أمان كافية بين السيارات، واستخدام مساحات الزجاج باستمرار، وفتح نوافذ السيارة قليلا لمنع تكثف بخار الماء داخلها.

حالة الطقس غدا في مصر

وأشارت الأرصاد إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بالإضافة إلى مناطق من محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وأضافت أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس وشمال الصعيد.

كما لفتت الهيئة إلى ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 14 ديسمبر 2025

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 14 ديسمبر 2025

المدينة/ العظمى/ الصغرى

سفاجا 22 13

مرسى علم 23 15

شلاتين 26 17

حلايب 24 20

أبو رماد 27 19

رأس حدربة 24 20

الفيوم 21 11

بني سويف 21 10

المنيا 22 09

أسيوط 22 08

سوهاج 23 10

قنا 24 09

الأقصر 24 10

أسوان 24 11

الوادي الجديد 23 06

أبو سمبل 23 13

القاهرة 21 13

العاصمة الإدارية 21 12

6 أكتوبر 20 12

بنها 20 13

دمنهور 20 12

المنصورة 20 13

الزقازيق 21 12

شبين الكوم 20 12

طنطا 20 13

دمياط 20 14

بورسعيد 20 15

الإسماعيلية 22 12

السويس 21 11

العريش 19 13

رفح 19 13

رأس سدر 22 10

نخل 18 05

كاترين 11 01

الطور 23 13

طابا 19 12

شرم الشيخ 24 17

الإسكندرية 20 13

العلمين الجديدة 20 12

مطروح 20 12

السلوم 19 11

سيوة 20 09

رأس غارب 22 13

الغردقة 23 14

