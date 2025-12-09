تشهد مناطق شمال البلاد حالة طقس من عدم الاستقرار الجوي مع استمرار فرص سقوط الأمطار خلال ساعات الليل وحتى غدا الأربعاء نتيجة تأثر عدة محافظات بمنخفض جوي يؤدي إلى تكاثر السحب الممطرة وانخفاض درجات الحرارة.

حالة الطقس غدا

وتستمر فرص سقوط الأمطار على مناطق من القاهرة الكبرى خلال الساعات المقبلة وسط أجواء مائلة للبرودة على أغلب الأنحاء حيث سجلت درجة الحرارة في القاهرة الكبرى عند الساعة العاشرة مساء 16 درجة مئوية.

الهيئة العامة للارصاد الجوية

وأعلنت الهيئة العامة للارصاد الجوية تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة غدا الأربعاء الموافق 10 ديسمبر 2025 موضحة استمرار انخفاض درجات الحرارة ليسود طقس بارد في الصباح الباكر ومعتدل نهارا وبارد ليلا على معظم المحافظات مع نشاط للرياح على فترات متقطعة يزيد من الاحساس ببرودة الطقس.

الظواهر الجوية المتوقعة غدا - الطقس الان

الظواهر الجوية المتوقعة غدا

حذرت هيئة الارصاد من تكون شبورة مائية كثيفة من الساعة 4 وحتى 9 صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء ما قد يتسبب في ضعف الرؤية الافقية ويؤثر على حركة المرور.

ركامية ورعدية قد تصاحبها الثلوج.. 10 مناطق تحت سيطرة الأمطار

وتوقعت الهيئة سقوط امطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية احيانا على مناطق من الاسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد والغربية والمنوفية والشرقية ومدن القناة مع احتمالية وصولها الى حد السيول على مناطق من سيناء على فترات متقطعة.

كما تتوافر فرص لسقوط امطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى وخليج السويس وشمال الصعيد واجزاء من محافظة مطروح.

واشارت الارصاد الى نشاط للرياح على اغلب الانحاء على فترات متقطعة مصحوب باضطراب في حركة الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط في مطروح والعلمين والاسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والعريش حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و50 كم في الساعة ويتراوح ارتفاع الامواج بين 2 و3 امتار.

السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة

السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة

وتوقعت الهيئة احتمالية حدوث سحب رعدية بنسبة تقارب 40% يصاحبها تساقط لحبات البرد على بعض المناطق بالاضافة الى نشاط قوي للرياح الهابطة من السحب الرعدية وما ينتج عنها من برق ورعد.

وتستمر عملية تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على عدد من المناطق الساحلية والشمالية خاصة الاسكندرية وشمال كفر الشيخ وشمال البحيرة ودمياط مع استمرار فرص سقوط امطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية احيانا.

ومن المتوقع ان تتقدم السحب الممطرة تدريجيا نحو مدينة بورسعيد خلال تقدم ساعات اليوم مما يستدعي من المواطنين الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة واتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع حالة الطقس غير المستقر.

درجات الحرارة غدا

المدينة العظمى الصغرى

كاترين 13 02

الطور 22 12

طابا 19 13

شرم الشيخ 24 15

الاسكندرية 19 13

العلمين 18 12

مطروح 19 13

السلوم 19 10

سيوة 20 09

راس غارب 21 14

الغردقة 22 12

سفاجا 22 14

مرسى علم 23 15

شلاتين 27 20

حلايب 25 21

ابو رماد 27 19

راس حدربة 25 21

الفيوم 19 13

بني سويف 19 12

المنيا 21 08

اسيوط 20 09

سوهاج 21 10

قنا 23 08

الاقصر 22 08

اسوان 22 11

الوادى الجديد 24 07

ابو سمبل 23 12

القاهرة 19 13

6 اكتوبر 20 11

بنها 19 12

دمنهور 18 12

وادى النطرون 19 13

كفر الشيخ 18 12

المنصورة 18 12

الزقازيق 19 13

شبين الكوم 18 12

طنطا 18 12

دمياط 21 15

بورسعيد 20 14

الاسماعيلية 21 11

السويس 21 12

العريش 22 11

رفح 21 13

راس سدر 21 12

نخل 19 03