أعشاب تساعد على تدفئة الجسم في الطقس البارد.. جربها

في فصل الشتاء نحن بحاجة للطاقة اللازمة للقيام بالاعمال اليومية بنشاط وحيوية والابتعاد عن الخمول كما اننا بحاجة للدفء ايضا لمقاومة برد الشتاء القارس.

لذلك ينصح خبراء التغذية بتناول المشروبات الساخنة التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية وترفع معدلات الايض في الجسم وفقاً لموقع هيلثي لاين.

اليكم افضل المشروبات التي يمكنكم تناولها في فصل الشتاء:

- الشوكولاته الساخنة أو الكاكاو : الذي يمنح الجسم الطاقه والدفء ويحسن المزاج .

- القرفة:يمكن غليها وشربها او اضافتها للحليب مثلا كما ان القرفة تساعد في علاج نزلات البرد.

- السحلب :السحلب من اكثر المشروبات الشتوية المفضلة والتي تعطي الجسم الدفء.

- مشروب الزنجبيل:الزنجبيل من أفضل المشروبات الساخنة التي ينصح بتناولها لامداد الجسم بالطاقة والدفء اللازم في فصل الشتاء بالإضافة إلى فوائده الأخرى فى التخلص من السعرات الحرارية وإذابة الدهون المتراكمة عن طريق رفع معدل أيض الجسم.

- الشاي الأخضر: له فوائد عضيمة غير امداد الجسم بالدفء والطاقة..فهو يعمل على حرق السعرات الحرارية و يخلص الجسم من السموم و يقلل من نسبة الكولسترول الضار في الجسم كما يعمل على تقوية مناعة الجسم ويقاوم امراض الشتاء كالرشح والانفلونزا.

- مشروبات الأعشاب الساخنة:يمكن غلي الاغشاب كالميرمية واليانسون والكركديه والنعنع وغيرهم وشربهم .. هذه المشروبات تمد الجسم الدفء اللازم والراحة النفسية وتقاوم كآبة الشتاء.

- المشروبات والعصائر الطبيعية المحضرة من الفاكهة الطازجة خاصة العصائر التي تحتوي على فيتامين "ج" مثل البرتقال والليمون:فهذه العصائر تحتوي على الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم وللوقايه من أمراض الشتاء كما انها تقاوم التعب والخمول.

- كما ان ممارسة التمارين الرياضية تساعد على تدفئة الجسم وتمده بالحرارة والنشاط وتحسن المزاج.