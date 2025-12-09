تعطيل الدراسة في محافظة واحدة..حالة الطقس لمدة 72 ساعة

تعطيل الدراسة بسبب الطقس .. تشهد حالة الطقس تقلبات جوية واضحة مع برودة الأجواء وهطول الأمطار في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث وصل الأمر لـ قرار تعطيل الدراسة ببعض المحافظات نتيجة سوء الأحوال الجوية، أما بعض المحافظات الأخرى فرضت حالة الطوارئ بسبب الطقس.

تعطيل الدراسة في مطروح اليوم

أصدر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، قرارًا بـ تعطيل الدراسة اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر في جميع المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك عقب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية التي أكدت احتمالات سقوط أمطار رعدية غزيرة وارتفاع منسوب المياه ببعض المناطق.

يأتي ذلك بالتزامن مع رفع حالة الطوارئ على مستوى المحافظة، وانتشار فرق الطوارئ بالمناطق المختلفة، حيث أعلنت محافظة مطروح، عن رفع حالة الاستعداد في جميع القطاعات، استعداداً لموسم سقوط الأمطار الشتوية، كما تمت مراجعة وتطهير مخرات السيول وشنايش وبالوعات شبكة صرف مياه الأمطار بشوارع مدينة مرسى مطروح، وتشكيل غرف عمليات بمجالس المدن والقطاعات المعنية وربطها بغرفة عمليات المحافظة وإدارة الأزمات، لسرعة التصرف ومواجهة آثار الأمطار، وإزالة تجمعات المياه، من المناطق المختلفة، أولا بأول، بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومجالس المدن والحماية المدنية.

حالة الطوارئ في القليوبية

كما أعلن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، حالة الطوارئ لمواجهة تداعيات الطقس السيئ، حيث ضربت المحافظة أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة صاحبها رياح متوسطة، ونبه المحافظ على ضرورة التعامل الفورى مع تداعيات الأمطار وفق تقارير هيئة الأرصاد الجوية.

استمرار الدراسة في باقي المحافظات

كما أعلنت باقى المحافظات استمرار الدراسة بمدارسها، مع تجهيز واستعداد المحافظة لاستقبال التغيرات الجوية ومواجهة موجة التقلبات الجوية التى تضرب محافظات الجمهورية، حيث أعلن مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية انتظام اليوم الدراسي غدًا الثلاثاء، بجميع مدارس المحافظة دون أي تغييرات.

لا تعطيل للمدارس في البحر الأحمر

وكذلك أعلنت فايزة أحمد، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، انتظام اليوم الدراسي اليوم الثلاثاء بجميع مدارس المحافظة دون أي تغييرات، مؤكده أن استقرار حالة الطقس لا يستدعي تعطيل الدراسة أو اتخاذ أي إجراءات استثنائية.



استمرار الدراسة في بورسعيد

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة بورسعيد استمرار انتظام الدراسة في جميع المدارس الحكومية والرسمية، بالرغم من الأجواء الباردة التي تشهدها المحافظة مؤخرًا.

وأكدت المديرية جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب، مع التأكيد على اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة البرد.

حالة الطقس من الثلاثاء إلى السبت المقبل

أعلنت الهيئة تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام الآتية بدءا من غد الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 وحتى السبت 13 ديسمبر 2025، مؤكدة استمرار الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، ليسود طقس بارد في الصباح الباكر ومعتدل نهارا وبارد ليلا.

استمرار الأمطار والرياح حتى نهاية الأسبوع

وأوضحت الهيئة أن الطقس خلال الأيام الآتية سيشهد استمرار نشاط الرياح على مناطق واسعة، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس في عدد من المحافظات.

وتستمر فرص الأمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة حتى نهاية الأسبوع، وخاصة خلال الفترة من غد الثلاثاء وحتى الخميس 11 ديسمبر حيث تتعرض مناطق شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد لأمطار متفاوتة الشدة.

زيادة سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة

وعن أحوال الطقس وتفاصيل سقوط الأمطار، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأمطار امتدت بالفعل إلى المحافظات الداخلية، وإن الساعات القادمة ستشهد زيادة ملحوظة في كميات الأمطار خاصة على محافظات الدلتا، مع نشاط واضح للرياح.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الساعة 6 عبر فضائية الحياة أن المحافظات الساحلية مثل مطروح والإسكندرية والبحيرة ودمياط وبورسعيد وكفر الشيخ ستتعرض لأمطار كثيفة تمتد إلى المنوفية والغربية والشرقية، في حين ستشهد القاهرة أمطارًا أقل شدة مقارنة بالمناطق الساحلية.

