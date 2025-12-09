برق ورعد وسيول .. أماكن سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء

حالة الطقس اليوم .. مازالت درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات مستمرة في الانخفاض حيث تشهد لأجواء موجة باردة مفاجئة يصاحبها رياح شديدة وفرص سقوط الأمطار على معظم المحافظات، وهو ما تسبّب في تعطيل الدراسة في بعض المحافظات بسبب برودة الاجواء و الأمطار الغزيرة .

تعطيل الدراسة اليوم الثلاثاء في مطروح

أصدر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، قرارًا بـ تعطيل الدراسة اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر في جميع المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك عقب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية التي أكدت احتمالات سقوط أمطار رعدية غزيرة وارتفاع منسوب المياه ببعض المناطق.

حالة الطقس اليوم

تحذيرات الأرصاد: أمطار شديدة وسيول بالصحراء

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، مؤكدة أن المحافظات المطلة على سواحل البحر المتوسط تشهد سقوط أمطار شديدة الغزارة، مع توقع ارتفاع منسوب المياه داخل الشوارع بصورة إجبارية، بالإضافة إلى احتمالية تشكل السيول داخل المناطق الصحراوية.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

يشهد اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر، استمرارا في انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهاراً بارد ليلا على أغلب الأنحاء ويصاحب ذلك نشاط للرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

اماكن سقوط الأمطار

أماكن سقوط الأمطار

ومتوقع أن يشهد الطقس فرص سقوط أمطار قد تكون غزيرة ورعدية أحياناً على مناطق من محافظات مطروح - الإسكندرية -البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - بورسعيد (على فترات متقطعة.ط، وفرص أمطار خفيفة مساءً قد تكون متوسطة أحياناً على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة.

خريطة سقوط الأمطار

تتوافر فرص سقوط الامطار نحو مطروح بل سيتسع رقعها لتشمل الليلة جميع سواحلها لتتشكل السيول داخل صحاريها ، وتتكون السحب الرعدية على الإسكندرية وساحلي ( البحيرة وكفر الشيخ ) حيث تهطل الأمطار بشكل شديد الغزارة وقد يصل الهطول لساعات طويلة من اليوم حتى نهايته ليرتفع منسوب المياه بالشوارع قد يؤدي إلى شلل مروري ببعض الطرق الداخلية .

خريطة سقوط الأمطار

مع تقدم ساعات نهار الثلاثاء تدخل السحب الممطرة ولكنها بشكل أقل حدة على الداخل لتشمل باقي مناطق الوجه البحري بشكل عام والقاهرة الكبرى ،ولكن الأمطار تكون عشوائية بشكل غير محدد

على بعض الأماكن .

ومع ساعات الليل المتأخرة تبدأ الأمطار في دخولها بورسعيد ودمياط ، وتتكون سحب ممطرة في الصحراء الغربية عند شمال الوادي الجديد ويستمر تحركها تدريجيًا حتى صباح اليوملتمر بين شمال ووسط الصعيد، تحديدًا بين المنيا وأسيوط وسوهاج ثم تنتقل إلى سلاسل جبال البحر الأحمر عند الغردقة وخليج السويس وجنوب سيناء .

تحذير من الأرصاد

وحذرت هيئة الأرصاد انه قد يصاحب السحب الرعدية بنسبة حدوث 40% تقريباً الأتي: تساقط لحبات البرد على بعض المناطق، ونشاط الرياح القوية نتيجة الهواء الهابط من السحب الرعدية على بعض المناطق، وضربات البرق مع السحب الرعدية على بعض المناطق.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم الثلاثاء ، على النحو التالي:

- الطقس فى القاهرة

العظمى 19 درجة.

الصغرى 13 درجة.

- الطقس فى الإسكندرية

العظمى 19 درجة.

الصغرى 13 درجة.



- الطقس فى مطروح

العظمى 19 درجة.

الصغرى 13 درجة.

- الطقس فى سوهاج

العظمى 21 درجة.

الصغرى 10 درجة.

- الطقس فى قنا

العظمى 23 درجة.

الصغرى 08 درجة.

- الطقس فى أسوان

العظمى 22 درجة.

الصغرى 11 درجة.