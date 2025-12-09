قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لليوم الثاني.. المصريون بالخارج يصوتون بإعادة انتخابات النواب في 30 دائرة مُلغاة بأمر الإدارية العليا
برق ورعد وسيول .. أماكن سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء
لسه 12 يوم.. مفاجأة للمواطنين بشأن الشتاء
حديقة الحيوان تستعيد عافيتها.. ولادات قياسية وخطط تطوير عالمية
تغييرات هجومية .. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام الأردن فى كأس العرب
تحذير جوي.. سحب رعدية تغطي محافظات البحر المتوسط
كأس العرب.. 5 قنوات ناقلة لقاء مصر والأردن في هذا الموعد
تفاصيل جلسة استئناف البلوجر أم سجدة على حكم حبسها
اليوم.. منتخب مصر يواجه الأردن فى لقاء الفرصة الأخيرة فى كأس العرب
العد التنازلي بدأ.. الموعد الرسمى لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة
الفوز يضمن له الصعود.. منتخب مصر يواجه الأردن بحثاً عن التأهل لربع النهائي
مصابون جراء استهداف خيام النازحين بقنابل متفجرة في البلدة القديمة بغزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

برق ورعد وسيول .. أماكن سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء

اماكن سقوط الأمطار اليوم
اماكن سقوط الأمطار اليوم
رشا عوني

حالة الطقس اليوم .. مازالت درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات مستمرة في الانخفاض حيث تشهد لأجواء موجة باردة مفاجئة يصاحبها رياح شديدة وفرص سقوط الأمطار على معظم المحافظات، وهو ما تسبّب في تعطيل الدراسة في بعض المحافظات بسبب برودة الاجواء و الأمطار الغزيرة .

 

تعطيل الدراسة اليوم الثلاثاء في مطروح

أصدر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، قرارًا بـ تعطيل الدراسة اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر في جميع المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك عقب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية التي أكدت احتمالات سقوط أمطار رعدية غزيرة وارتفاع منسوب المياه ببعض المناطق.

حالة الطقس اليوم 

تحذيرات الأرصاد: أمطار شديدة وسيول بالصحراء

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، مؤكدة أن المحافظات المطلة على سواحل البحر المتوسط تشهد سقوط أمطار شديدة الغزارة، مع توقع ارتفاع منسوب المياه داخل الشوارع بصورة إجبارية، بالإضافة إلى احتمالية تشكل السيول داخل المناطق الصحراوية.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 

يشهد اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر، استمرارا في انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهاراً بارد ليلا على أغلب الأنحاء ويصاحب ذلك نشاط للرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

اماكن سقوط الأمطار 

أماكن سقوط الأمطار 

ومتوقع أن يشهد الطقس فرص سقوط أمطار قد تكون غزيرة ورعدية أحياناً على مناطق من محافظات مطروح - الإسكندرية -البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - بورسعيد (على فترات متقطعة.ط، وفرص أمطار خفيفة مساءً قد تكون متوسطة أحياناً على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة.

خريطة سقوط الأمطار 

تتوافر فرص سقوط الامطار نحو مطروح بل سيتسع رقعها لتشمل الليلة جميع سواحلها لتتشكل السيول داخل صحاريها ، وتتكون السحب الرعدية على الإسكندرية وساحلي ( البحيرة وكفر الشيخ ) حيث تهطل الأمطار بشكل شديد الغزارة وقد يصل الهطول لساعات طويلة من اليوم حتى نهايته ليرتفع منسوب المياه بالشوارع قد يؤدي إلى شلل مروري ببعض الطرق الداخلية .

خريطة سقوط الأمطار 

مع تقدم ساعات نهار الثلاثاء تدخل السحب الممطرة ولكنها بشكل أقل حدة على الداخل لتشمل باقي مناطق الوجه البحري بشكل عام والقاهرة الكبرى ،ولكن الأمطار تكون عشوائية بشكل غير محدد

على بعض الأماكن .

ومع ساعات الليل المتأخرة تبدأ الأمطار في دخولها بورسعيد ودمياط ، وتتكون سحب ممطرة في الصحراء الغربية عند شمال الوادي الجديد ويستمر تحركها تدريجيًا حتى صباح اليوملتمر بين شمال ووسط الصعيد، تحديدًا بين المنيا وأسيوط وسوهاج ثم تنتقل إلى سلاسل جبال البحر الأحمر عند الغردقة وخليج السويس وجنوب سيناء .

تحذير من الأرصاد 

وحذرت هيئة الأرصاد انه قد يصاحب السحب الرعدية بنسبة حدوث 40% تقريباً الأتي: تساقط لحبات البرد على بعض المناطق، ونشاط الرياح القوية نتيجة الهواء الهابط من السحب الرعدية على بعض المناطق، وضربات البرق مع السحب الرعدية على بعض المناطق.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم الثلاثاء   ، على النحو التالي:

- الطقس فى القاهرة

العظمى 19 درجة.
الصغرى 13 درجة.

- الطقس فى الإسكندرية

العظمى 19 درجة.
الصغرى 13 درجة.


- الطقس فى مطروح

العظمى 19 درجة.
الصغرى 13 درجة.

- الطقس فى سوهاج

العظمى 21 درجة.
الصغرى 10 درجة.

- الطقس فى قنا

العظمى 23 درجة.
الصغرى 08 درجة.

- الطقس فى أسوان

العظمى 22 درجة.
الصغرى 11 درجة.

حالة الطقس اليوم اماكن سقوط الأمطار حالة الطقس غدا موعد فصل الشتاء خريطة سقوط الأمطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

محافظات تعطل الدراسة وأخرى تقر استمرارها وسط تقلبات الطقس

حقيقة تعليق الدراسة في المدارس غداً بسبب الأمطار

حقيقة تعليق الدراسة في المدارس غدا بسبب الأمطار.. التفاصيل الكاملة

الأمطار

ليلة مطيرة بإمتياز وتدفق السحب الرعدية.. خريطة سقوط الأمطار الساعات المقبلة

اتحاد الكرة

مباراة المثليين تثير الجدل بالمونديال.. مصر وإيران يرفضان واتحاد الكرة يتحرك| إيه الحكاية

خطوبة عمر مرموش

خطوبة عمر مرموش حديث الجمهور…من هي جيلان الجباس؟

اللواء محمد كمال الدالي

بيان عاجل من اللواء كمال الدالي حول مشاركته في الانتخابات البرلمانية

طقس اليوم

طقس اليوم| الأرصاد الجوية تطلق 3 تحذيرات عاجلة

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

وزير العمل خلال لقائه بمسؤولي البنك الدولي بالفيديو كونفرانس

جبران يبحث مع مسئولي البنك الدولي مؤشرات رأس المال البشري

مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء ٩ ديسمبر في القاهرة والمحافظات

وظائف وزارة العمل في المانيا

وظائف وزارة العمل في ألمانيا.. قدم الآن

بالصور

إزاي تحفاظ على دفئك وصحتك.. نصائح مهمة لمواجهة البرد في ليالي الشتاء

إليك بعض النصائح المفيدة لمواجهة البرد في ليالي الشتاء والحفاظ على دفئك وصحتك:
إليك بعض النصائح المفيدة لمواجهة البرد في ليالي الشتاء والحفاظ على دفئك وصحتك:
إليك بعض النصائح المفيدة لمواجهة البرد في ليالي الشتاء والحفاظ على دفئك وصحتك:

برق ورعد وسيول .. أماكن سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء

اماكن سقوط الأمطار اليوم
اماكن سقوط الأمطار اليوم
اماكن سقوط الأمطار اليوم

مشروب القرفة بالحليب والعسل لتدفئة الجسم

مشروب القرفة بالحليب والعسل لتدفئة الجسم
مشروب القرفة بالحليب والعسل لتدفئة الجسم
مشروب القرفة بالحليب والعسل لتدفئة الجسم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد