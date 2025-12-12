أخبار التوك شو| أسعار الذهب اليوم.. الأرصاد تكشف حالة الجو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:



عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم الجمعة

الذهب واحد من أهم وأقدم المعادن النفيسة التي عرفتها البشرية، وظل عبر العصور معيارا للقيمة وملاذا آمنا في أوقات الاضطراب الاقتصادي، ومع تغيرات الأسواق وتقلبات العملات.أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

الدولار.. استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة.



العظمى في القاهرة 20.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة طقس معتدل الحرارة وطقس بارد على أغلب الأنحاء ليلا.



توسعات عمرانية كبرى في مدينة الشيخ زايد وارتفاع المستهدف السكاني

أعلنت المهندسة مروة حسين أمين، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أن المدينة تشهد طفرة عمرانية غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، موضحة أن مساحتها بعد التوسعات الجديدة تجاوزت 21 ألفًا و300 فدان، وهو ما يعكس حجم التطوير الذي تحقق خلال خمسة أعوام فقط.



مصدر في مستشفى الشفاء: وفاة رضيع بسبب البرد في مخيم الشاطئ بغزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن مصدر في مستشفى الشفاء، أعلن وفاة رضيع بسبب البرد في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.



استشاري مناعة يوضح أسباب تباين الإحساس بالبرودة بين الأفراد

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن الإحساس بالبرد يختلف من شخص لآخر تبعا لعوامل صحية وهرمونية وجسديةالقاهرة تسجل 20 درجة.. الأرصاد تكشف حالة الجو اليوم

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة على البلاد.



اليابان ترفع التحذير من تسونامي بعد زلزال ضرب شمال البلاد

رفعت اليابان التحذير من تسونامي بعد زلزال ضرب شمال البلاد، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.هتجوز ومش هعرف حد.. ياسمين عبد العزيز تعلن مفاجأة للجمهور

حلت الفنانة ياسمين عبد العزيز، ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة مميزة من حلقات برنامج "معكم منى الشاذلي" وتحدثت ياسمين على تفكيرها في الزواج.