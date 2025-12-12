العظمى في القاهرة 20.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة طقس معتدل الحرارة وطقس بارد على أغلب الأنحاء ليلا.

تفاصيل حالة الطقس

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة صدى البلد، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة.

درجات الحرارة اليوم وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

القاهرة 20

اسوان 23

الإسكندرية 19

مطروح 20

شرم الشيخ 23

وفي بعض الدول العربية

الرياض 26

طرابلس 19

أبوظبي 24

الخرطوم 29

القدس 13

وفي بعض الدول العالمية

أنقرة 8

واشنطن 2

باريس 10

موسكو 4