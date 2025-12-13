ظاهرتان جويتان.. الأرصاد توضح خريطة التقلبات الجوية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأحد، طقس معتدل الحرارة نهارا، وطقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء، وحذرت من غطاء سحابي على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومناطق من الصحراء الغربية لتكون الأجواء غائمة جزئيًا، وتوقعت أن تكون درجة الحرارة في القاهرة الكبرى 21 درجة.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق، وفرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، ومناطق من محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية غربية.



وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 21 13

العاصمة الإدارية 21 12

6 أكتوبر 20 12

بنها 20 13

دمنهور 20 12

وادي النطرون 21 13

كفر الشيخ 20 12

المنصورة 20 13

الزقازيق 21 12

شبين الكوم 20 12

طنطا 20 13

دمياط 20 14

بورسعيد 20 15

الإسماعيلية 22 12

السويس 21 11

العريش 19 13

رفح 19 13

رأس سدر 22 10

نخل 18 05

كاترين 11 01

الطور 23 13

طابا 19 12

شرم الشيخ 24 17

الإسكندرية 20 13

العلمين 20 12

مطروح 20 12

السلوم 19 11

سيوة 20 09

رأس غارب 22 13

الغردقة 23 14

سفاجا 22 13

مرسى علم 23 15

شلاتين 26 17

حلايب 24 20

أبو رماد 27 19

رأس حدربة 24 20

الفيوم 21 11

بني سويف 21 10

المنيا 22 09

أسيوط 22 08

سوهاج 23 10

قنا 24 09

الأقصر 24 10

أسوان 24 11

الوادي الجديد 23 06

أبوسمبل 23 13