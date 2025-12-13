قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فريق بحثي بجامعة بنها يزور معهد أنسيس ANSES بفرنسا
نتنياهو: أصدرت تعليمات بإحباط مخططات رائد سعد بعد هجوم ضد قواتنا في غزة
جيش الاحتلال يعلن اغتيال رائد سعد القيادي في حركة حماس
دخول صلاح .. ليفربول يتقدم بهدف على برايتون في الدوري الإنجليزي
بيراميدز يصل إلى استاد أحمد بن علي لمواجهة فلامنجو البرازيلي
الهلال الأحمر يطلق حملة وقاية وحماية .. لشتاء آمن
هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بأمراض المناعة الذاتية
تفاصيل إحالة عامل شرع في خطف طفلة بالإكراه في أوسيم.. خاص
رئيس جهاز القاهرة الجديدة يجتمع بملاك حي الشويفات بالتجمع الخامس
هل تعلمين ما يزيد من ظهور حب الشباب؟ اكتشفي العوامل المؤثرة
قبل ما يفصل | طريقة شحن عداد الكهرباء بالموبايل .. خطوات بسيطة وفورية
اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لنقل مباراة بيراميدز وفلامنجو اليوم
اقتصاد

رئيس جهاز القاهرة الجديدة يجتمع بملاك حي الشويفات بالتجمع الخامس

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع
آية الجارحي

عقد المهندس أحمد رشاد الشريف، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، اجتماعًا مع عدد من ملاك الحي الأول بمنطقة بيت الوطن بالامتداد الشرقي، لمتابعة الموقف التنفيذي للمرافق والخدمات، واستعراض ما تم تنفيذه من توصيات الاجتماعات السابقة.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات المهمة، أبرزها: تقدم أعمال إنارة الشوارع،معدلات تنفيذ الطرق والأرصفه، إزالة مخلفات البناء والمعوقات داخل الحي، متابعة إجراءات توصيل خدمات الاتصالات

وأكد رئيس الجهاز أن الأعمال الجارية تسير وفق البرامج الزمنية المعتمدة، مع توجيه الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية، واستمرار الحملات الدورية لإزالة المخالفات والحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة.

 وعقب هذا الاجتماع، عُقد اجتماع آخر مع عدد من سكان حي الشويفات بالتجمع الخامس، بحضور المهندس محمد السيد، نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس، حيث تم الاستماع إلى مطالب السكان وبحث سبل تحسين مستوى الخدمات بالحي.

وتناول اللقاء التأكيد على رفع كفاءة منظومة النظافة والاهتمام باستمرار أعمال النظافة الدورية، صيانة ورفع كفاءة الطرق الداخلية، الاهتمام بأعمال الزراعة وصيانة المسطحات الخضراء وزيادة العناصر الجمالية بالحي.

وأكد مسؤولو الجهاز، أن هناك متابعة مستمرة لتنفيذ هذه الأعمال على أرض الواقع، بما يضمن تحسين جودة الحياة المقدمة للسكان، في إطار خطة الجهاز للارتقاء بمختلف أحياء مدينة القاهرة الجديدة.


 

