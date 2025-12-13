اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لنقل مباراة بيراميدز وفلامنجو اليوم

يتسائل عشاق وجماهير الكرة المصرية عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة بيراميدز وفلامنجو البرازيلي في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال 2025، حيث سيكون الفريق السماوي على موعد مع إنجاز تاريخي حال تحقيقه الفوز اليوم.

جدير بالذكر أن نادي بيراميدز، قد فاز على مضيفه الأهلي السعودي بثلاثية نظيفة، وتُوج بلقب الثلاث قارات ضمن منافسات بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025 في المباراة التي أقيمت على ملعب «الإنماء» بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

على الصعيد الآخر، انتصر فريق فلامنجو البرازيلي، على نظيره كروز أزول المكسيكي بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات مسابقة كأس إنتركونتيننتال 2025.

بهذا الانتصار تُوج فريق فلامنجو البرازيلي بلقب بطل الأمريكتين ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال 2025.

كما ضرب فلامنجو البرازيلي موعدًا مع نادي بيراميدز ضمن منافسات كأس التحدي 2025 ويقابل الفائز من هذه المواجهة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في نهائي بطولة الإنتركونتيننتال 2025.

موعد مباراة بيراميدز وفلامنجو البرازيلي

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة بيراميدز وفلامنجو البرازيلي في كأس إنتركونتيننتال 2025، اليوم السبت الثالث عشر من شهر ديسمبر الجاري، وبالتحديد في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية.

ويحتضن ملعب «أحمد بن علي» على الأراضي القطرية، مباراة بيراميدز وفلامنجو البرازيلي ضمن منافسات كأس التحدي من مباريات كأس القارات للأندية 2025.

وسبق وأن تُوج نادي ريال مدريد الإسباني بلقب كأس إنتركونتيننتال 2024 على حساب باتشوكا المكسيكي، والذي انتصر على النادي الأهلي بركلات الترجيح في منافسات كأس التحدي.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وفلامنجو

تضم قائمة القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وفلامنجو، العديد من القنوات الرياضية التي أعلنت بصورة رسمية نقل هذه المواجهة، ولكن القناة الرياضية العربية الوحيدة الناقلة لهذا اللقاء ستكون قناة “بي إن سبورتس HD 2”.

ويقوم بالتعليق الرياضي على المباراة المعلق علي محمد علي، ولكن يمكن متابعة مباراة بيراميدز وفلامنجو مجاناً من خلال عدد من القنوات الرياضية العالمية.

يمكن متابعة مباراة بيراميدز وفلامنجو اليوم مجاناً عبر قناة "CazéTV" البرازيلية التي أعلنت نقل اللقاء عبر قناتها على "يوتيوب"، قناة "TV Globo" (الأرضية البرازيلية)، والتي ستكون إحدى القنوات الناقلة لهذه المواجهة المرتقبة ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس "الإنتركونتيننتال"، كما يمكن متابعة اللقاء عبر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".