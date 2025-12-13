نجم بيراميدز: يورتشيتش صنع روح البطولة في الفريق

أكد محمود عبد العاطي «دونجا» لاعب بيراميدز الحالي والزمالك السابق، أن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز نجح منذ توليه المسؤولية في غرس روح البطولة داخل الفريق، مشددًا على أنه مدرب كبير يتمتع بشغف وحماس لا يتوقف، ويعمل بأقصى طاقة في جميع الأوقات.

وأوضح أن شخصية يورتشيتش في التدريبات لا تختلف عنها في المباريات، إلى جانب تميزه في التعامل النفسي مع جميع اللاعبين سواء الأساسيين أو البدلاء، وهو ما يجعل أي لاعب جاهزًا للمشاركة بنسبة كاملة عند الحاجة.

وخلال تصريحاته لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم، أشار دونجا إلى أن عصبية المدرب الكرواتي أصبحت جزءًا من أسلوبه داخل الفريق، مؤكدًا أنها كانت أحد أسباب التتويج بالبطولات، ولن تتغير نظرًا لشغفه الدائم وحماسه المستمر، معتبرًا أن هذه هي طبيعة كرة القدم.

وتحدث لاعب بيراميدز عن رحيل إبراهيم عادل، مؤكدًا أنه كان مؤثرًا للغاية بعدما صنع الفارق في العديد من المباريات، واصفًا إياه بأنه من أفضل الأجنحة في الدوري المصري، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الفريق يمتلك بدائل قادرة على تعويض غيابه.

كما أشاد بالمهاجم فيستون ماييلي، مؤكدًا أنه هداف من طراز خاص، وبفضل مجهوداته ومجهود الفريق أصبح من أفضل اللاعبين في القارة الإفريقية، موضحًا أن قرار استمراره أو رحيله يعود إليه وحده، لكنه يظل إضافة قوية لأي فريق.

وأضاف دونجا أن محمد الشيبي يعد أفضل لاعب في مصر حاليًا، كما وصف علي ماهر بأنه أفضل مدير فني في الوقت الراهن، معربًا عن أمنيته في اللعب تحت قيادته مستقبلًا، مشيرًا إلى أن فريقي سيراميكا كليوباترا ووادي دجلة يُعدان من أبرز الفرق في الدوري خارج الثلاثي الكبير.

وأكد لاعب الزمالك السابق أن عودة الإسماعيلي إلى مستواه الطبيعي ضرورة حتمية من أجل وجود دوري قوي وحقيقي ينتظره الجمهور، موضحًا أن الدراويش يمثلون عنصرًا أساسيًا في صناعة لاعبين مميزين للمنتخب الوطني، وأن غيابهم يؤثر