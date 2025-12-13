قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يهنئ بوركينا فاسو بالعيد القومي..وكينيا بذكرى يوم الاستقلال
الوطنية للانتخابات تنظر التظلمات على نتيجة 30 دائرة مُلغاة بأحكام «الإدارية العليا»
مصرع شخص وإصابة 8 في تصادم أتوبيس وميكروباص بالشرقية
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول وبرايتون
مدبولي: الحكومة تضع التعليم والصحة وتحسين الخدمات للمواطنين على رأس الأولويات حاليا
رئيس الوزراء ووزير الصحة يتفقدان مستشفى العاصمة 2
الفريقان فى ميزان الفلوس .. لاعب من فلامنجو يساوي القيمة التسويقية للاعبى بيراميدز بالكامل
95 مليون جنيه ... مكافاة كبري تنتظر بيراميدز حال الفوز امام فلامنجو
بلاغات متبادلة.. ضبط طرفي واقعة فيديو صفع مسن كفر الشيخ
12 حتى الآن.. الإدارية العليا تستقبل الطعون على نتيجة الدوائر الانتخابية المُلغاة
محمد صلاح يعود لقائمة الريدز قبل صدام برايتون في البريميرليج
مدبولي: مشروعات "حياة كريمة" في القطاع الصحي تُجسد اهتمام الدولة بتحقيق الرعاية الشاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم بيراميدز: يورتشيتش صنع روح البطولة في الفريق

يورتشيتش
يورتشيتش
إسراء أشرف

أكد محمود عبد العاطي «دونجا» لاعب بيراميدز الحالي والزمالك السابق، أن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز نجح منذ توليه المسؤولية في غرس روح البطولة داخل الفريق، مشددًا على أنه مدرب كبير يتمتع بشغف وحماس لا يتوقف، ويعمل بأقصى طاقة في جميع الأوقات.

وأوضح أن شخصية يورتشيتش في التدريبات لا تختلف عنها في المباريات، إلى جانب تميزه في التعامل النفسي مع جميع اللاعبين سواء الأساسيين أو البدلاء، وهو ما يجعل أي لاعب جاهزًا للمشاركة بنسبة كاملة عند الحاجة.

وخلال تصريحاته لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم، أشار دونجا إلى أن عصبية المدرب الكرواتي أصبحت جزءًا من أسلوبه داخل الفريق، مؤكدًا أنها كانت أحد أسباب التتويج بالبطولات، ولن تتغير نظرًا لشغفه الدائم وحماسه المستمر، معتبرًا أن هذه هي طبيعة كرة القدم.

وتحدث لاعب بيراميدز عن رحيل إبراهيم عادل، مؤكدًا أنه كان مؤثرًا للغاية بعدما صنع الفارق في العديد من المباريات، واصفًا إياه بأنه من أفضل الأجنحة في الدوري المصري، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الفريق يمتلك بدائل قادرة على تعويض غيابه.

كما أشاد بالمهاجم فيستون ماييلي، مؤكدًا أنه هداف من طراز خاص، وبفضل مجهوداته ومجهود الفريق أصبح من أفضل اللاعبين في القارة الإفريقية، موضحًا أن قرار استمراره أو رحيله يعود إليه وحده، لكنه يظل إضافة قوية لأي فريق.

وأضاف دونجا أن محمد الشيبي يعد أفضل لاعب في مصر حاليًا، كما وصف علي ماهر بأنه أفضل مدير فني في الوقت الراهن، معربًا عن أمنيته في اللعب تحت قيادته مستقبلًا، مشيرًا إلى أن فريقي سيراميكا كليوباترا ووادي دجلة يُعدان من أبرز الفرق في الدوري خارج الثلاثي الكبير.

وأكد لاعب الزمالك السابق أن عودة الإسماعيلي إلى مستواه الطبيعي ضرورة حتمية من أجل وجود دوري قوي وحقيقي ينتظره الجمهور، موضحًا أن الدراويش يمثلون عنصرًا أساسيًا في صناعة لاعبين مميزين للمنتخب الوطني، وأن غيابهم يؤثر

محمود عبد العاطي دونجا دونجا بيراميدز الزمالك الإسماعيلي الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

ليفربول يعلن شرطه الوحيد للتخلي عن محمد صلاح في يناير

أحمد السقا

أول تعليق لـ أحمد السقا بعد حذف فيديو دعم محمد صلاح من إنستجرام والفيس

محمد صلاح

«لم أقل هذا من قبل».. سلوت يفتح ملف أزمة محمد صلاح في ليفربول

بيراميدز

الليلة.. بيراميدز على موعد مع التاريخ بمواجهة فلامنجو البرازيلي بكأس القارات

كأس العرب

4 منتخبات تتأهل .. مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العرب

دعاء السجود

ما هي صيغة دعاء سجود السهو؟.. كلمات ثابتة عن النبي لا تغفل عنها

كيف تتساقط ذنوبك

كيف تتساقط ذنوبك كأوراق الشجر؟.. بـ4 أذكار قبل وبعد أذان الفجر

رئيس الوزراء

مدبولي يستجيب لطلب مواطن يريد العودة لعمله في القليوبية

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | أجهزة منزلية تهدد صحة الرئة .. مشروبات تساعد على نمو الشعر

درجة حرارة الجسم

كمادات الأمان.. سر خفض حرارة الأطفال دون مخاطر

الابراج

حظك اليوم.. توقعات الأبراج الجمعة 12 ديسمبر 2025

بالصور

عضو هيئة تدريس بعلوم الزقازيق يشارك في اكتشاف علمي مهم لتغيير طرق تقييم أجنة أطفال الأنابيب

عضو هيئة التدريس
عضو هيئة التدريس
عضو هيئة التدريس

بمكونات منزلية.. وصفات طبيعية لترطيب اليدين

وصفات ترطيب اليدين
وصفات ترطيب اليدين
وصفات ترطيب اليدين

أفراح النجوم في 24 ساعة.. فرحة هنيدي ونادية مصطفى بابنتيهما وزفاف دارين حداد

حفل زفاف ابنة محمد هنيدي
حفل زفاف ابنة محمد هنيدي
حفل زفاف ابنة محمد هنيدي

بحضور الأهل.. دارين حداد تحتفل بزفافها على شاب خارج الوسط الفني..صور

دارين حداد
دارين حداد
دارين حداد

فيديو

شقيق محمد صلاح

شقيق محمد صلاح يعمل موظفًا في بنك ويجذب الزوار بحبهم لـ الأسطورة

حقيقة الذهب المغشوش

الذهب المغشوش .. رئيس الشعبة يوضح ويقدم نصائح للناس

صورة من الفيديو

شهادة العريس وصديقه والمصور| أسرار فيديو صلاة عروسين خلال سيشن هزّ السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد