هدما جدار الغرفة.. شخصان يتعديان على شقيقهما بكفر الشيخ من أجل الميراث |فيديو

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تعدى شخصين على شقيقهما بالضرب وقيامهما بهدم جدار غرفة بمنزله بسبب خلافات حول الميراث بكفر الشيخ.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتبكا الواقعة (شقيقى المجنى عليه – مقيمان بدائرة مركز كفر الشيخ) لقيامهما بالتعدى على شقيقهما بالضرب ومحاولة هدم جدار غرفة بمسكنه وذلك لخلافات بينهم حول الميراث ، وبمواجهتهما إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتبادلوا الإتهامات فيما بينهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين.. وتولت النيابة العامة التحقيق.