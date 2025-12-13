قبل أمم أفريقيا.. رسالة حاسمة من أحمد موسى لمحمد صلاح.. فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى على مشاركة النجم المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول، والفوز على برايتون بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ16 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن جماهير الريدز تغنت بنزول محمد صلاح، وطوال المباراة كانت تهتف باسم نجمنا المصري وتحتفي بمشاركته داخل الملعب.



وأوضح أحمد موسى، أن محمد صلاح سوف يغادر ليفربول عقب المباراة مباشرة، من أجل الانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني والمشاركة في بطولة أمم أفريقيا، المقرر إقامتها في المغرب.

وتابع: محمد صلاح ساهم في فوز فريقه بعد صناعته الهدف الثاني للريدز، ليصبح أكثر لاعب مساهمة في الدوري الإنجليزي لفريق واحد.

وأشار أحمد موسى ، إلى أن صلاح، عقب جلوسه مع سلوت مدرب ليفربول، شارك كبديل في الشوط الأول وأكمل المباراة حتى نهايتها، معلقًا: «صلاح صنع الهدف الثاني للفرنسي إكيتييه، وصلاح النهاردة كان رايق ومبسوط وهو بيلعب، والمباراة النهاردة كانت من أكثر المباريات مشاهدة في ترقب لمشاركة الفرعون المصري».

وأضاف: «مفيش نجم ولا أسطورة عربي أو أفريقي على مدار العقدين المقبلين هيضاهي أرقام صلاح، مين عنده كم الجوائز والإنجازات دي؟ صلاح يستحق كل الدعم، وبالنسبة لينا محمد صلاح أسطورة، وصلاح محب لوطنه ودايمًا بيرفع علم مصر في كل إنجاز بيحققه».

وأردف: «محمد صلاح يليق به إنه يجيب أفريقيا مع مجموعة اللاعبين، وصلاح وصلنا مرتين لكأس العالم، ودلوقتي إحنا بنطالب صلاح وكل المجموعة بالفوز بالكان، وصلاح ناقصه فقط كأس العالم، 120 مليون مصري بيطلبوا منك البطولة، عارفين البطولة مش سهلة، لكننا نثق فيكم، أوصلوا النهائي وشوفوا الجماهير اللي هتيجي ليكم من مصر هتبقى إزاي».

واختتم أحمد موسى تصريحاته قائلًا: «إحنا دلوقتي بنشجع ليفربول ليه؟ علشان نجمنا صلاح، ولو صلاح راح فريق إكس كلنا هنروح نشجعه، لأننا بنشجع نجمنا في أي مكان، ونفس الكلام ينطبق على نجمنا عمر مرموش».