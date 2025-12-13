أحمد موسى: الإخوان يسعون إلى تخريب مصر.. والجماعة الإرهابية يدافعون عن إثيوبيا

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن جماعة الإخوان الإرهابية تسعى إلى تخريب الدولة المصرية .
وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الجماعة الإرهابية لم تدافع عن الدين وهم اول من تاجر بالدين ومازالوا ".
وتابع الإعلامي أحمد موسى:" الإخوان هم الذين يخونوا بلادهم والإخوان يتحالفون اليوم مع إثيوبيا ودي خيانة عظمى ".
وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" الإخوان يدافعون عن إثيوبيا ويدافعون عن السد الإثيوبي ".
ولفت الإعلامي أحمد موسى:" الإخوان يتحالفون مع العدو الإسرائيلي ومع إثيوبيا التي تعمل ضد مصر ".